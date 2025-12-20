Cuánto cuesta el pan dulce de Donato De Santis

El chef italiano Donato De Santis ha revelado el precio y las características de su pan dulce, que se distingue del tradicional por su enfoque artesanal e inspiración italiana. Su versión, conocida como panettone, destaca en la oferta navideña argentina y se elabora bajo el sello de Cucina Paradiso, su cadena de restaurantes.

El pan dulce de De Santis está disponible en presentaciones de 750 gramos y 1 kilo, con precios que oscilan entre $29.990 y $34.990 pesos argentinos. Estas tarifas posicionan su producto en el segmento gourmet, dada la calidad de sus ingredientes y su proceso de fabricación.

Con una textura aireada lograda a través de una fermentación prolongada y el uso de masa madre, el panettone de De Santis se diferencia del pan dulce argentino, que suele ser más denso y frutal. Su receta incluye harina especial, manteca premium, frutas confitadas seleccionadas y un toque de cítricos, aportando un equilibrio único entre suavidad y sabor.

El producto está disponible en varias sucursales de su firma en Buenos Aires, en barrios como Palermo, Recoleta, Villa Devoto y Caballito, y se ofrece en ediciones limitadas, lo que le confiere un carácter exclusivo.

Así, la propuesta de Donato De Santis no busca reemplazar al pan dulce tradicional, sino ofrecer una alternativa que resalta su identidad cultural, elevando la experiencia gastronómica en las mesas argentinas durante las festividades.