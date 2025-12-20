Un año más de emergencia en recursos humanos para personal de Seguridad en Santa Fe

La Legislatura validó -con algunas reformas- la solicitud del Poder Ejecutivo de prorrogar una parte de la situación de emergencia en Seguridad pública, específicamente lo que hace al personal policial y del Servicio Penitenciario.

Votación dividida en el paso por la Cámara de Diputados y unanimidad en la revisión en el Senado, todo votado en la tarde del jueves.

"Declárase la emergencia en materia de recursos humanos de las fuerzas de seguridad comprendidos en el escalafón del personal Policial, del Servicio Penitenciario y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, con los alcances específicos en esta materia previstos en la Ley 14237, por el plazo de doce meses de promulgada la presente ley. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar por única vez y por igual plazo esta declaración si subsisten las circunstancias fácticas que lo motiven", marca el primer artículo de la norma que pasó a la promulgación del Poder Ejecutivo.

Después prorroga la vigencia de cuatro artículos de la Ley de Emergencia que pierde caducidad. Se trata del capítulo específico sobre Recursos Humanos. Así habilita otorgar asignaciones y/o suplementos a quieres se desempeñen en funciones caracterizadas fundadamente como críticas y/o a afectar en forma transitoria o definitiva a personal que se desempeñe en cualquiera de los órganos del Estado Provincial para realizar tareas de apoyo administrativo.

También permite reincorporar al servicio activo a personal retirado con una retribución equivalente al doble del importe que perciban en su calidad de retirados. La reincorporación está prohibida para personal que haya sido exonerado de la fuerza policial o de la Administración Pública Provincial y/o Nacional "o se encuentre con auto de procesamiento en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad o condenado en causa penal, aún cuando hubiese cumplido la totalidad de la pena".

El otro artículo prorrogado es el que permite un ascenso extraordinario al personal reincorporado y que haya cumplido 18 meses de trabajo "demostrando un desempeño ejemplar en el ejercicio de sus funciones".

El artículo clave dispone que la ley aplicable a los beneficios jubilatorios del personal reincorporado al servicio efectivo o que se reincorporen a partir de la vigencia de la presente con los alcances previstos en los artículos precedentes, se determinará de conformidad a la ley vigente a la fecha del primer cese de la prestación de servicios.

"A los fines del cálculo del haber de retiro se computarán los nuevos servicios prestados acorde a la situación de revista al momento del cese en el marco del presente régimen, pudiendo incrementar su porcentual, si hubieran obtenido ascenso durante este período", acota.

En comisiones, la Cámara de Diputados agregó tres artículos. El primero creó una Comisión de Seguimiento integrada por tres senadores y tres diputados. Dispone la obligación de informar a los órganos que realicen contrataciones en el marco de la emergencia deberán enviar un informe de las gestiones realizadas y de la ejecución presupuestaria y suministrar toda la información de que dispongan a la Comisión de Seguimiento, como mínimo, cada sesenta días.

En el restante artículo marca que el análisis de legalidad estará a cargo del Tribunal de Cuentas. Se refiere a los actos con contenido hacendal control que deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días de comunicados con sus antecedentes. "No obstante, dicho plazo no condiciona la ejecución del acto", se aclaró.

En Diputados, fueron 31 los votos afirmativos de Unidos y sus aliados más la justicialista Alejandra Rodenas que se diferenció de los pares de su bancada que optaron por la abstención. "Voy a acompañar porque estamos en emergencia ya que no se resolvió el problema de la inseguridad en la provincia" afirmó. Antes, la justicialista Celia Arena fue la que informó sobre la decisión del bloque de abstenerse e indicar que no parece lo más importante la reincorporación de personal retirado.

La radical Ximena García, presidenta de la Comisión de Seguridad, fue quien presentó el tema y recordó la reunión que los integrantes de ese grupo mantuvieron con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien les había informado sobre la decisión de no insistir con la emergencia en materia de compras y contrataciones por entender que ya se pueden hacer dentro de los márgenes de la ley de Administración. El cierre del debate fue para el socialista Rubén Galassi quien respondió algunos de los cuestionamientos opositores a la norma.

La norma aprobada apunta especialmente a mantener la situación de 86 retirados que fueron reincorporados por esta emergencia y uno en el servicio penitenciario. Para el Frente Amplio para la Soberanía la falta de claridad sobre las funciones de esos 86 reincorporados fue uno de los fundamentos para rechazar la ley.

"No saben cómo resolver el vínculo laboral con esos agentes" afirmó Natalia Armas Belavi que al igual que Juan Domingo Argañaraz votaron en contra.

Por su parte, Amalia Granata (Somos Vida) también pidió autorización para abstenerse junto a su bloque. Entre este bloque y el justicialismo fueron once las abstenciones.

El expediente fue girado esa tarde al Senado que lo ratificó por unanimidad.

Diploma

La Cámara de Diputados otorgará un Diploma de Honor a la Persona Ilustre, a María Inés Franck por su reconocida trayectoria académica en la formación educativa para la prevención de abuso en niños y adolescentes a fin de generar ambientes seguros para esta población.

El reconocimiento fue propuesto por Natalia Armas Belavi y votado por el plenario el último jueves.

Franck es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Abogada y Licenciada en Derecho Canónico de la UCA. Además es diplomada en Protección de los Menores (Universidad Pontificia de México y Pontificia Universidad Gregoriana).

Actualmente es miembro y secretaria del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables (Conferencia Episcopal Argentina) y coordinadora de la Comisión para la Protección de los Menores de la Arquidiócesis de Paraná.

Constitución

La Cámara de Diputados realizará una jornada de presentación del libro "Constitución de la Provincia de Santa Fe 2025. Comentarios a la Reforma", cuyo autor es Oscar M. Blando. Se considera que la obra es relevante aporte académico, institucional y ciudadano al análisis, comprensión y difusión de la nueva Constitución sancionada en septiembre de este año.

La realización de la jornada fue presentada por Claudia Balagué (Frente Amplio por la Soberanía) aunque la realización fue dejada en manos de la presidencia de la Cámara y se realizará en los primeros meses del año venidero.

