Pullaro va contra la "industria del juicio" y ratificó un apoyo con condiciones a la modernización laboral

"Hay industria del juicio en Santa Fe, mucha, y queremos bajar la litigiosidad. Trabajamos con las herramientas que tenemos y vamos a trabajar también en el Congreso Nacional para que esto pueda bajar".

Maximiliano Pullaro mantuvo una extensa charla con El Litoral, a dos años de gestión y trazando un camino para los próximos 24 meses. En el capítulo productivo de la larga entrevista (esta es una primera entrega) el gobernador de Santa Fe dejó en claro que "no podemos tener el nivel de litigiosidad que estamos teniendo.

"Lo habíamos logrado corregir después de la adhesión que tuvimos en el año 2020 al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Y posteriormente la tasa de litigiosidad se volvió a escapar".

Señaló que "trabajamos mucho con la justicia laboral y también con muchos instrumentos para reducirla. Se corrigió un poco en el segundo semestre de este año, pero esperamos el año que viene poder tener todos los instrumentos para que la industria del juicio en Santa Fe sea similar o menor al de otras provincias".

"Hay temas que tiene que corregir Nación, que se le ha pedido al ministro de justicia de la Nación que los pueda corregir. Se está trabajando con la Corte, se está trabajando también con cada una de las partes, también con los gremios de trabajadores porque en definitiva, si una empresa quiebra por un juicio laboral incorrecto, por una demanda incorrecta, también se pierden fuentes de trabajo.

"Cuando una empresa cierra por un juicio laboral -insistió- no solo pierde el empleador, sino que se pierden las fuentes de trabajo. Con lo cual vemos también un compromiso de los gremios también para corregir esto".

Modernización laboral

"Nosotros vamos a acompañar lo que entendemos que está bien, como la modernización laboral" que se discute en el Senado nacional. El mandatario santafesino estimó que "en algunos aspectos el proyecto tiene que ver con la nueva ley que se necesita, para lo que estamos viviendo en estos tiempos".

Respecto de un reciente encuentro con las nuevas autoridades de la CGT nacional, Pullaro reconoció que hablaron "de la ley de modernización laboral", pero aclaró que "como en ese momento no teníamos el texto, hablamos en términos generales".



Sostuvo que "hubo muchas coincidencias en lo que nosotros planteábamos. Hay una sensatez muy grande en este momento de los problemas que tiene Argentina. Después, obviamente, ellos defenderán mucho a los trabajadores y está bien que así sea".

Añadió que "las industrias defenderán lo suyo, las cámaras industriales o comerciales defenderán mucho más a los empresarios, y está bien que así sea. Y el parlamento encontrará el equilibrio para tener una ley que resuelva los problemas que hay hoy en la Argentina".

Pullaro dijo que los juicios laborales no son "el único causal por el cual tenemos más empleados informales que formales en Argentina. Pero no es bueno porque un juicio a una Pyme la termina tumbando. Hay distorsiones que corregir y estamos todos de acuerdo, hay que encontrar un equilibrio y para que no haya un desfasaje en contra de los trabajadores ni en contra del capital privado".

El RIMI y las Pymes

Respecto de los reclamos para que el Régimen de Inversiones para las Medianas Inversiones (el "mini RIGI" contenido en la reforma laboral) mejore la posición de industrias agroalimentarias, Pullaro dijo "es una ley que está en estudio. Santa Fe tiene una matriz productiva basada en la pequeña y mediana industria.



"Entonces, nosotros siempre vamos a estar parados defendiendo eso, defendiendo lo que somos y cuidando las fuentes de trabajo que se generan en las economías de muchas localidades, potenciando el crecimiento económico de la provincia".

El mandatario aclaró que "tenemos que trabajar juntos y a veces vemos que el gobierno nacional planifica a través de una tabla de Excel, pero no ve el impacto que tiene con las medidas en la microeconomía. Y lo que uno tiene que cuidar mucho en este momento es la microeconomía".

El poder multiplicador

El gobernador recordó en otro tramo de la entrevista que "la infraestructura vial está muy mal porque Nación no ha invertido, y hubiésemos necesitado una inversión mucho más grande del gobierno central".

A manera de ejemplo mencionó un reciente siniestro vial en el cruce de las rutas 39 y la 34, recordó que allí hace falta una obra que "debió haber hecho Nación hace 40 años, que la está haciendo la provincia de Santa Fe" mientras el gobierno central "no da algunas autorizaciones" para poder avanzar.

"No solo está lo que Nación no invierte, sino que tampoco está tapando los baches o los pozos que tienen las rutas 34, la 33, la 11, la 168, la 178 y tantas rutas nacionales. No invierte en las obras que dejó inconclusas el kirchnerismo y por continuidad institucional debió hacerlo. Y no nos paga lo que nos debe".

Sostuvo Pullaro que "la inversión en obra pública de la provincia de Santa Fe -en un momento que ninguna provincia está invirtiendo en obra pública- tiene que ver con el cuidado de la microeconomía. Tiene que ver con que hay 40000 personas con empleo directo o indirecto generados en el trabajo de la obra pública. Y eso genera el sostenimiento de las economías locales".

Señaló que "cuando nosotros le damos un fondo a una comuna para hacer una vivienda, son cuatro familias sostenidas por el trabajo durante 18 meses en esa vivienda. Cuando le damos un fondo para hacer un cordón cuneta, son tres o cuatro familias por cuatro o cinco meses viviendo de eso.

"Y cuando eso lo proyectás por 365 localidades con una inversión de 1500 millones de dólares, como tuvimos el año pasado, es un efecto multiplicador que se da en la economía de la provincia. Pero fundamentalmente impacta la microeconomía, que es lo que tenemos que cuidar y nosotros vamos a cuidar mucho la microeconomía con inversiones del Estado que generen desarrollo e igualdad".

Respecto del destino -entre obras en marcha y nuevos emprendimientos- de los US$ 800 millones de financiamiento conseguidos por Santa Fe en Nueva York, Pullaro señaló que "nosotros estamos pagando entre 150.000 y 190.000 millones de certificados de obras por mes.

"Es decir que estamos teniendo un nivel de ejecución muy alto de obra pública en Santa Fe y eso lo vamos a intentar acelerar con los recursos extras que vienen".

Recordó que "tenemos para este presupuesto 1 billón 900 mil millones de pesos para obra pública. Es tres veces más de lo que había invertido la provincia en el año que más lo había hecho en la gestión de Miguel Lifschitz. En 2025 ejecutamos una inversión similar a lo que va a ser el 2026".

Respondió entonces que los nuevos recursos servirán para "acelerar esas obras con mayor flujo financiero, en el pago de certificados. Y por supuesto anunciar obras nuevas para la capital provincial, para la ciudad Rosario y para todo el resto de la provincia.

"Allí hay obras de infraestructura y en Rosario -como en el interior- más que todo son conexiones viales y desarrollo energético, que es lo que le está faltando a la provincia".

Energía, logística y costos

Añadió Pullaro que "tenemos que llegar a destino con los gasoductos que estamos llevando adelante. Eso tiene un costo y un tiempo muy importante, pero estamos en marcha. Después de 20 años estamos haciendo siete gasoductos en la provincia de Santa Fe".

Dijo que "una empresa, si hoy tiene gas natural, abarata el 60 y pico por ciento del costo energético, que le impacta un 18% en el costo total del producto final. Eso significa que vende más barato, que puede exportar más. ¿Y por dónde va a exportar? Por los aeropuertos y los puertos de acá. Eso es tomar más gente que va a consumir más en su localidad y va a fortalecer el comercio".

Repasó que los gasoductos son parte de un mismo esquema que se suma a "infraestructura vial y conectividad digital, a puertos y aeropuertos. Teniendo esa infraestructura en condiciones, la provincia baja sus costos logísticos y al bajar sus costos logísticos baja los costos productivos y logra generar mayor empleo en Santa Fe".

¿Puerto concesionado?

Consultado se concesionará a un gerenciador privado la gestión del puerto de Santa Fe, Pullaro respondió que "estamos trabajando. El nuevo presidente (del Ente Administrador, Leandro González) le está dando una impronta muy grande.

"Queremos -subrayó- que sea un puerto productivo. Y cada inversión que se hace también en el ámbito del puerto, cada dólar que se paga por metro cuadrado, tiene que ir a inversiones de carácter netamente productivas. Porque hoy gobernar es generar empleo y generar trabajo".

El mandatario remarcó que "en el puerto de Santa Fe, durante muchos años, no hubo una rectoría de política pública que le dé un norte o que intente encontrar el lugar adonde tenía que ir. Tal vez hubo una mirada de desarrollo diferente a la que yo tengo en este momento.

"El desarrollo urbano -dijo- tiene que ir asociado al desarrollo productivo y cada recurso que se junta en el desarrollo urbano del puerto y que paga por metro cuadrado, tiene que ir asociado al desarrollo productivo. Y eso durante años no pasó. No es una crítica, es una mirada distinta".

