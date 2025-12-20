"Hoy más que nunca la Navidad interpela a la sociedad", el mensaje de la Iglesia santafesina

En su mensaje de Navidad 2025, el arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, Sergio Fenoy, junto al obispo auxiliar, Matías Vecino, convocaron a la comunidad a redescubrir el sentido profundo de la Navidad, marcado por la humildad, la paz y el amor, en un contexto social atravesado por la confrontación, la violencia verbal y la deshumanización del otro.

El mensaje, difundido desde la ciudad de Santa Fe, retoma un pasaje del Libro de la Sabiduría para reflexionar sobre el contraste entre las expectativas de poder y la forma en que Dios elige manifestarse: no desde la fuerza, sino desde la fragilidad de un Niño en un pesebre.



Un Dios que sorprende y desconcierta

Los obispos señalaron que el pueblo esperaba un Mesías poderoso, capaz de imponerse sobre sus enemigos. Sin embargo, la Palabra omnipotente de Dios llegó de un modo inesperado: envuelta en pañales, sin lugar en el albergue y rodeada de animales. Una imagen que, según remarcaron, continúa interpelando y desafiando a la sociedad actual.



“La Navidad trastoca todos nuestros parámetros y contradice nuestras predicciones”, afirmaron, al tiempo que destacaron que el verdadero poder de Dios se expresa en la impotencia del amor, más fuerte que cualquier forma de dominación o violencia.

El mensaje navideño hace especial hincapié en la realidad contemporánea, donde términos como “enemigo”, “batalla cultural”, la descalificación, el insulto, la cancelación y la indiferencia se vuelven cada vez más frecuentes en el trato cotidiano.

Frente a ese escenario, Fenoy y Vecino subrayaron que la Navidad tiene un mensaje revolucionario, profundamente contracultural, que invita a los cristianos a dejarse moldear por el misterio del pesebre y a revisar las propias actitudes.

Un llamado a abrir el corazón

En el cierre del mensaje, los pastores de la Iglesia santafesina expresaron su deseo de que el Niño de Belén, Jesucristo, vuelva a tocar los corazones y que el mensaje del pesebre se despliegue con fuerza en cada comunidad.

“La Navidad nos llama a abrir los sentidos, el entendimiento, la libertad y el corazón entero”, señalaron, reafirmando que el amor humilde de Dios sigue siendo una respuesta vigente frente a un mundo marcado por la confrontación y la violencia.

