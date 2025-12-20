"Hoy más que nunca la Navidad interpela a la sociedad", el mensaje de la Iglesia santafesina

"Hoy más que nunca la Navidad interpela a la sociedad", el mensaje de la Iglesia santafesinaPOLÍTICAAgencia 24 Noticias
En su mensaje de Navidad 2025, el arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, Sergio Fenoy, junto al obispo auxiliar, Matías Vecino, convocaron a la comunidad a redescubrir el sentido profundo de la Navidad, marcado por la humildad, la paz y el amor, en un contexto social atravesado por la confrontación, la violencia verbal y la deshumanización del otro.
El mensaje, difundido desde la ciudad de Santa Fe, retoma un pasaje del Libro de la Sabiduría para reflexionar sobre el contraste entre las expectativas de poder y la forma en que Dios elige manifestarse: no desde la fuerza, sino desde la fragilidad de un Niño en un pesebre.
Un Dios que sorprende y desconcierta
Los obispos señalaron que el pueblo esperaba un Mesías poderoso, capaz de imponerse sobre sus enemigos. Sin embargo, la Palabra omnipotente de Dios llegó de un modo inesperado: envuelta en pañales, sin lugar en el albergue y rodeada de animales. Una imagen que, según remarcaron, continúa interpelando y desafiando a la sociedad actual.
“La Navidad trastoca todos nuestros parámetros y contradice nuestras predicciones”, afirmaron, al tiempo que destacaron que el verdadero poder de Dios se expresa en la impotencia del amor, más fuerte que cualquier forma de dominación o violencia.
El mensaje navideño hace especial hincapié en la realidad contemporánea, donde términos como “enemigo”, “batalla cultural”, la descalificación, el insulto, la cancelación y la indiferencia se vuelven cada vez más frecuentes en el trato cotidiano.
Frente a ese escenario, Fenoy y Vecino subrayaron que la Navidad tiene un mensaje revolucionario, profundamente contracultural, que invita a los cristianos a dejarse moldear por el misterio del pesebre y a revisar las propias actitudes.
Un llamado a abrir el corazón
En el cierre del mensaje, los pastores de la Iglesia santafesina expresaron su deseo de que el Niño de Belén, Jesucristo, vuelva a tocar los corazones y que el mensaje del pesebre se despliegue con fuerza en cada comunidad.
“La Navidad nos llama a abrir los sentidos, el entendimiento, la libertad y el corazón entero”, señalaron, reafirmando que el amor humilde de Dios sigue siendo una respuesta vigente frente a un mundo marcado por la confrontación y la violencia.
CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.