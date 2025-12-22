Milei, entre el Congreso y la economía: definiciones de fin de año y mensajes hacia adentro y afuera

Milei aseguró que no vetará el Presupuesto si se aprueba sin modificaciones.

Reafirmó el objetivo del déficit cero sin suba de impuestos.

Negó una traición al PRO por la designación en la AGN.

Defendió el ajuste económico y el esquema cambiario con bandas.

Sostuvo que la pobreza bajó del 57% al 27% y justificó la reforma laboral.

Combinó críticas duras al kirchnerismo con gestos personales y elogios a su equipo.

Sobre el cierre del año legislativo y en medio del debate por las reformas impulsadas en sesiones extraordinarias, el presidente Javier Milei volvió a ocupar el centro de la escena política con una extensa entrevista en la que combinó definiciones económicas, señales parlamentarias y posicionamientos personales. Con un tono enfático, el jefe de Estado defendió el rumbo de su gestión, aseguró que no vetará el Presupuesto si es aprobado sin cambios, habló de su vínculo con Mauricio Macri y lanzó duras críticas contra sectores de la oposición.

Uno de los ejes centrales fue el tratamiento del Presupuesto. Milei destacó el recorrido parlamentario de la iniciativa y subrayó la dificultad del proceso. Enumeró una “batalla” con múltiples instancias: desde la obtención del quórum hasta la votación por capítulos. Para el Presidente, la media sanción obtenida representa un hito político clave, aunque aclaró que el Ejecutivo ajustará las partidas necesarias para garantizar el déficit cero, sin recurrir a subas impositivas, una de las banderas centrales de su programa económico.

En ese marco, también se refirió a la controversia por la designación de los auditores de la Auditoría General de la Nación. Milei negó que haya existido una traición hacia Mauricio Macri y relativizó la lectura política del episodio. Según explicó, se trata de la lógica habitual de la política y no de un pacto oculto, en un intento por descomprimir tensiones con el PRO en un momento sensible de la relación entre ambos espacios.

El mandatario hizo además un paréntesis para separar lo político de lo humano. En ese sentido, le deseó una pronta recuperación a Cristina Kirchner tras su intervención quirúrgica. Aclaró que, aunque mantiene opiniones políticas extremadamente críticas hacia el kirchnerismo, no se involucra en cuestiones personales y reivindicó su respeto por la vida, la libertad y la propiedad.

En materia institucional, Milei volvió a marcar límites. Afirmó que no avanzará con la designación de jueces de la Corte Suprema sin contar con los dos tercios del Senado y descartó cualquier negociación con el kirchnerismo para alcanzar ese número. “Tensar la situación de manera innecesaria” no está en sus planes, dijo, dejando en claro que no concederá espacios a cambio de apoyos parlamentarios.

El capítulo económico ocupó buena parte de sus definiciones. Defendió el esquema de bandas cambiarias y sostuvo que el tipo de cambio es un precio más de la economía, determinado por la cantidad de dinero. Reivindicó el ajuste aplicado desde el inicio de su gestión, al que calificó como inédito por haberse realizado sin plan Bonex ni controles cambiarios, y aseguró que, pese a episodios de volatilidad, el programa de estabilización muestra resultados sólidos.

En esa línea, Milei destacó la acumulación de reservas y el pago de deuda, al tiempo que celebró la baja del riesgo país. También rechazó las críticas sobre el nivel de consumo y sostuvo que los indicadores tradicionales no reflejan los cambios en los hábitos, con un crecimiento sostenido del comercio digital.

Uno de los pasajes más sensibles fue el social. El Presidente reconoció que, tras el sinceramiento inicial, la pobreza trepó al 57%, pero afirmó que luego se redujo hasta el 27%. Atribuyó esa mejora al ordenamiento macroeconómico y a la recuperación del salario real, incluso en el sector informal. Desde allí justificó la necesidad de una reforma laboral orientada, según su visión, a ampliar derechos y reducir la informalidad, aun cuando implique enfrentar intereses consolidados.

En el tramo final, Milei defendió su posición frente a controversias como el caso Libra y la difusión de audios atribuidos a su entorno, que calificó como falsos y parte de campañas negativas en contextos electorales. Cerró con una reflexión personal sobre el control del ego y una serie de elogios a figuras clave de su círculo político y de gestión, reforzando el mensaje de cohesión interna.