Nuevo accidente en Bv. Lehmann frente al autódromo

Un accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del sábado en Rafaela, dejando a tres personas lesionadas, todas ocupantes de dos motocicletas.

Según información de la Comisaría Nº 13, el incidente tuvo lugar en el bulevar Lehmann, cerca del Autódromo. Las causas del choque, que involucró a un joven de 19 años y a un hombre de 24 que viajaba con un adolescente de 17, están bajo investigación.

Como resultado del impacto, los tres ocupantes sufrieron lesiones y fueron atendidos en el lugar. Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre la gravedad de las heridas.

Las autoridades están llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del accidente.