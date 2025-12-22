Mauro Icardi logró una marca histórica en el fútbol turco

Mauro Icardi volvió a brillar en el fútbol turco tras recuperarse de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses en 2025. Este domingo, el delantero tuvo una destacada actuación en la victoria del Galatasaray por 3-0 ante el Kasimpasa, donde anotó el tercer gol del encuentro en el minuto 88.

Con este tanto, Icardi alcanzó los 60 goles en 81 partidos en la Superliga turca, convirtiéndose en el máximo goleador extranjero en la historia del Galatasaray, superando el récord del legendario George Hagi, quien había marcado 59 goles en el mismo torneo.

En su cuenta de redes sociales, Icardi celebró su logro y agradeció a los hinchas, afirmando: “Nuestra historia de amor continúa. No tiene edad ni fronteras”.

En la presente temporada, Icardi ha tenido un rendimiento destacado, anotando ocho goles en 15 partidos, contribuyendo así a que el Galatasaray lidere la Superliga turca con 42 puntos, seguido por el Fenerbahce con 39.

A pesar de los escándalos mediáticos relacionados con su exesposa, Wanda Nara, y su actual pareja, la China Suárez, Icardi se centra en su carrera deportiva, evidenciando un momento sobresaliente sobre el césped.