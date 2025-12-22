La foto de la esposa de Leandro Paredes que ilusiona a los hinchas de Boca

Tras dos años de ausencia, Boca Juniors regresará a la fase de grupos de la Copa Libertadores y ya está planificando un mercado de pases fuerte para mejorar su plantel. En este contexto, Paulo Dybala, cuyo contrato con Roma finaliza a mediados de 2024, se ha convertido en una figura que entusiasmaba a los hinchas.

Las redes sociales han amplificado esta expectativa, especialmente durante las vacaciones de Leandro Paredes en Italia, donde aficionados instaron al mediocampista a convencer a Dybala de regresar al país.

La relación cercana entre las familias Paredes y Dybala ha reavivado las esperanzas. Camila Galante, pareja de Paredes, compartió una historia en Instagram junto a Oriana Sabatini que rápidamente se hizo viral. "Los amamos mucho", escribió, avivando el sueño de ver a Dybala en la Bombonera.