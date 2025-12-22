El momento tenso de Gabriela Sabatini al ser consultada por la llegada del bebé de Oriana

Gabriela Sabatini, extenista argentina, ha decidido mantener su distancia del conflicto familiar que enfrenta con su hermano Ova. Este fin de semana, fue abordada por un periodista de Infama (América) en las calles, quien le preguntó sobre su preparación para convertirse en tía.

Sabatini, visiblemente incómoda, evitó profundizar en la controversia y se mostró molesta ante la situación.

Durante la entrevista, el periodista intentó relajar el ambiente hablando sobre su afición al ciclismo, a lo que Sabatini respondió: "Es lo más lindo que hay". La conversación rápidamente se desvió hacia su emprendimiento de perfumes.

Sin embargo, la inevitable pregunta sobre la llegada del hijo que esperan Oriana Sabatini y Paulo Dybala hizo que Gabriela decidiera concluir la conversación. Con una breve despedida, se marchó pedaleando. "Nos vemos, hasta luego", fue su última frase antes de alejarse.