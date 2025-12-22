Evangelina Anderson reapareció con Demichelis y un detalle no pasó desapercibido

Ian Lucas y Evangelina Anderson han sido objeto de rumores de crisis tras un reciente cambio en sus redes sociales. Aunque nunca confirmaron su relación, desde hace un mes se especula sobre un vínculo sentimental entre ambos.

La experta en redes sociales Juariu detectó que la modelo dejó de seguir al youtuber, lo que generó interrogantes sobre su situación. Una hora después, Lucas también dejó de seguir a Anderson.

Este acontecimiento coincide con un posteo de la modelo en honor a Martín Demichelis, exfutbolista y padre de sus hijos. En sus historias de Instagram, compartió una imagen familiar en la que aparece junto a Demichelis y sus tres hijos, justo en el día de su cumpleaños. Muchos interpretaron esto como un gesto de cercanía y apoyo hacia el exfutbolista.