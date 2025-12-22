El mate, ¿hidrata o no hidrata?

La creencia de que el mate no hidrata proviene de su contenido de cafeína, que tiene un leve efecto diurético. Esto llevó a pensar que las infusiones con cafeína provocan pérdida de líquidos. Sin embargo, estudios del European Journal of Clinical Nutrition indican que, en consumidores habituales, este efecto es mínimo y no causa deshidratación clínica. La cantidad de líquido que aporta el mate supera cualquier aumento leve en la eliminación de orina.

Hallazgos científicos

La evidencia actual sugiere que el mate sí contribuye a la hidratación diaria, especialmente cuando se consume de manera habitual y moderada. Al estar compuesto en su mayor parte por agua, el mate suma líquido al balance hídrico del día. Además, el organismo tiende a desarrollar tolerancia al efecto diurético de la cafeína con el consumo regular, lo que minimiza su impacto en la hidratación.

Para la mayoría de las personas sanas, el mate no deshidrata y puede considerarse parte de la ingesta diaria de líquidos. No obstante, los especialistas advierten que no debe reemplazar completamente al agua, que sigue siendo la mejor opción para satisfacer las necesidades de hidratación, especialmente durante el ejercicio, en días calurosos o en situaciones de fiebre, diarrea o vómitos.

Alternancia saludable

En este sentido, se recomienda alternar el consumo de mate con agua como una estrategia saludable.

¿Quiénes deben moderar su consumo de mate?

A pesar de que el mate es seguro para la mayoría, hay grupos que deben moderar su ingesta:

Personas con hipertensión sensible a la cafeína.

Aquellos con trastornos del sueño.

Mujeres embarazadas, debido a la cafeína.

Personas con problemas gástricos, si consumen el mate muy caliente.

En estos casos, el consejo es ajustar la cantidad y la temperatura, en lugar de eliminarlo por completo.



