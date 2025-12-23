Rosatti y el poder bajo vigilancia: el relato de un juez en la mira

Rosatti denunció ser víctima de espionaje ilegal sistemático, con causas judicializadas y condenas

Aseguró que no sufre presiones políticas ni intentos de condicionamiento partidario

Relató seguimientos, intrusiones digitales y maniobras para vulnerar su privacidad

Sostuvo que convive con estas prácticas sin que afecten su independencia como juez

Reivindicó la separación entre política y Justicia y su apego exclusivo a la Constitución

El caso reabre el debate sobre la persistencia del espionaje ilegal en la democracia argentina

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, volvió a poner sobre la mesa un tema tan incómodo como persistente en la vida institucional argentina: el espionaje ilegal sobre funcionarios públicos, incluso en los niveles más altos del Estado. Con un testimonio directo y detallado, el magistrado describió una serie de episodios que, lejos de ser aislados, configuran un cuadro sistemático de seguimientos, intrusiones digitales y maniobras destinadas a vulnerar su privacidad y su seguridad personal.

Rosatti aclaró que no se trata de presiones provenientes de la política partidaria ni de intentos explícitos de condicionamiento institucional. Según explicó, nunca recibió llamados, advertencias o mensajes orientados a torcer fallos o influir en decisiones del máximo tribunal. Sin embargo, eso no implica —subrayó— que su rol esté exento de amenazas más sutiles y persistentes. “Debo ser el funcionario público más espiado y más vigilado de la República Argentina hoy”, afirmó, al enumerar una larga lista de hechos que ya fueron denunciados y judicializados.

Entre los episodios relatados figuran seguimientos de su teléfono celular y de su computadora personal, la clonación de líneas telefónicas, la creación de “teléfonos mellizos” a su nombre, intentos de ingreso a su domicilio particular y maniobras para acceder a documentación privada. En el plano digital, describió escenas que rozan lo absurdo pero resultan profundamente inquietantes: computadoras que muestran actividad inusual, dispositivos de almacenamiento que se vacían sin explicación y señales permanentes de accesos no autorizados. Parte de estas situaciones derivaron en causas judiciales con personas condenadas, otras continúan bajo investigación.

Lejos de dramatizar el impacto personal, Rosatti adoptó un tono sobrio, casi resignado, al referirse a la convivencia cotidiana con este tipo de prácticas. Aseguró que no posee información que pueda ser utilizada para extorsionarlo y que, en ese sentido, el espionaje carece de eficacia. “Van a encontrar literatura, material sobre Boca Juniors, pero no van a encontrar otra cosa”, ironizó, dejando en claro que no percibe estas acciones como un mecanismo de presión capaz de afectar su desempeño como juez.

El testimonio, sin embargo, trasciende lo anecdótico y vuelve a interpelar a la democracia argentina sobre una deuda histórica: la persistencia de estructuras y prácticas de inteligencia ilegal que sobreviven a los cambios de gobierno y a las alternancias políticas. Que el presidente de la Corte Suprema admita públicamente vivir bajo vigilancia permanente expone una falla grave en los mecanismos de control del Estado y en la capacidad institucional para erradicar estas conductas.

En ese marco, Rosatti también se refirió a la siempre tensa relación entre política y Justicia. Rechazó de plano cualquier lectura que lo ubique como un actor partidario encubierto y recordó que, al asumir funciones judiciales, dejó atrás su militancia política. “Cuando uno entra a la función judicial tiene que dejar el carnet”, afirmó, remarcando que su única guía es la Constitución Nacional. En su visión, las disputas ideológicas y doctrinarias deben resolverse en el ámbito de la representación política, mientras que a los jueces les corresponde aplicar la ley, aun cuando ello implique fallar contra intereses circunstanciales.

Las declaraciones de Rosatti llegan en un contexto de creciente desconfianza social hacia las instituciones y de debates recurrentes sobre la independencia judicial. En ese escenario, su relato funciona como una advertencia y, al mismo tiempo, como un recordatorio: sin garantías reales de privacidad, seguridad y autonomía para quienes deben impartir justicia, el equilibrio republicano se vuelve frágil. El espionaje ilegal no es solo un delito; es una señal de deterioro institucional que, cuando alcanza al máximo tribunal, deja de ser un problema individual para convertirse en una cuestión de Estado.