Cena de camaradería entre Pullaro y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

"Me invitaron a comer el lunes y voy a ir". Con esa expresión, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, revelaba el viernes último en medio de una entrevista periodística, que había sido convocado por los ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.

Según pudo saber El Litoral, será "un encuentro de camaradería"; una cena que se servirá fuera del edificio de los Tribunales santafesinos, y en esta capital.

Será el primer encuentro fuera de los que se generaron en términos institucionales, desde que comenzó la administración del actual mandatario. Y será exactamente cuando promedia su gestión.

El cónclave de este lunes se celebrará a menos de una semana de que el Poder Ejecutivo (en cabeza de Pullaro) iniciara el proceso para enviar a la Legislatura en enero próximo los pliegos de quienes cubrirán las vacantes de los tres ministros que restaban retirarse por exceder el límite de edad (75 años) que impone la Constitución provincial recientemente reformada.

Proceso

Con el anuncio de Eduardo Spuller, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez de retirarse de la Corte a fines del año que viene, el gobierno de Pullaro concluye un proceso de renovación del máximo tribunal que comenzó a promover prácticamente desde que inició su gestión.

La intención se generar dichos cambios derivó en una relación entre ambos poderes signada por la hostilidad y momentos de fuerte tensión. El punto más álgido, quizá, se evidenció cuando el mandatario respondió a un pedido de audiencia de la Corte, citando a los magistrados a las siete de la mañana de un domingo de principios de setiembre de 2024. Uno de los temas de la agenda era discutir la reforma jubilatoria que también promovía la Casa Gris y que sancionó la Legislatura tiempo después. La normativa implicó declarar a la provincia en emergencia previsional, pero además, incluyó cambios en el sistema como fijar nuevos topes para los haberes máximos que pagara la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

Durante la gestión, también alumbró un proyecto impulsado desde el oficialismo para modificar la ley del Poder Judicial. Con dicha reforma, se amplió a siete el número de miembros de la Corte, y se impuso el límite de edad de los 75 años para la permanencia en el máximo tribunal. El requisito fue luego incluido en el nuevo texto de la carta magna santafesina.

Paso al costado

La discusión por la cobertura de vacantes y por la asignación de partidas presupuestarias también provocó fricciones. Aun así, el gobierno eligió interlocutores y abrió canales de diálogo para consensuar la salida de los ministros que debían dejar el Tribunal. Públicamente, Pullaro se mostró siempre partidario de lograr acuerdos que permitiesen una salida consensuada y amigable. Aunque cuando las posiciones se endurecieron, también advirtió que el recambio podía forzarse por decreto.

La situación no llegó a ese límite; la primera en anunciar su retiro fue María Angélica Gastaldi. Fue a sólo un par de semanas de aquel encuentro matutino a primera hora de un domingo de setiembre. Meses después hizo lo propio Mario Netri. Y hacia finales del corriente año, también anunciaron su dimisión Spuller, Falistocco y Gutiérrez. La renuncia del primero se hará operativa en setiembre de 2026 en tanto que las dos restantes, en noviembre de ese mismo año.

El encuentro de camaradería de este lunes se convierte así en una especie de cierre simbólico a un proceso profundo de recambio no sólo de miembros de la Corte, sino también de las normativas imperantes para dicho órgano y para el Poder Judicial. Finalmente, todos estarán sentadas a la misma mesa.

