Pullaro evalúa concesionar el puerto de Santa Fe y reclama una gestión enfocada en inversión y empleo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dejó abierta la posibilidad de avanzar hacia un esquema de concesión privada para la gestión del puerto de Santa Fe, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer el perfil productivo y la generación de empleo. Así lo expresó en una entrevista concedida al diario El Litoral, donde remarcó la necesidad de redefinir el rumbo del enclave portuario.

Consultado sobre la eventual concesión a un gerenciador privado, Pullaro señaló que el tema se encuentra en análisis y destacó el rol que está asumiendo la nueva conducción del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe. “Estamos trabajando. El nuevo presidente, Leandro González, le está dando una impronta muy grande”, sostuvo el mandatario, sin descartar cambios en el modelo de gestión.

El gobernador fue enfático al marcar el objetivo central de la política portuaria: “Queremos que sea un puerto productivo. Cada inversión que se hace en el ámbito del puerto, cada dólar que se paga por metro cuadrado, tiene que ir a inversiones de carácter netamente productivas”. En esa línea, vinculó de manera directa la gestión pública con la creación de empleo: “Hoy gobernar es generar trabajo”.

Pullaro también planteó una revisión crítica —aunque en tono conceptual— de la orientación que tuvo el puerto durante años anteriores. Señaló que durante mucho tiempo no existió una rectoría clara de política pública que definiera un rumbo estratégico para el desarrollo del puerto de Santa Fe. “Tal vez hubo una mirada de desarrollo diferente a la que yo tengo en este momento”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el desarrollo urbano del área portuaria no puede estar disociado de su función económica. “El desarrollo urbano tiene que ir asociado al desarrollo productivo y cada recurso que se recauda por metro cuadrado tiene que estar vinculado a la producción. Y eso durante años no pasó”, afirmó, aclarando que se trata de una diferencia de enfoque y no de una crítica directa a gestiones anteriores.

Las definiciones del gobernador se inscriben en una agenda más amplia de revisión de los activos estratégicos de la provincia, con foco en mejorar la competitividad logística, atraer inversiones privadas y potenciar el rol del puerto de Santa Fe como generador de actividad económica y empleo, tanto para la ciudad como para la región.

