Viotti prohibirá la actividad de lavacoches en la zona de estacionamiento controlado

El municipio ha lanzado un plan estratégico y responsable para regular actividades en una zona específica de la ciudad, priorizando la capacidad de control y garantía de cumplimiento. Esta medida busca evitar la implementación de normativas que no puedan mantenerse por falta de recursos operativos.

Desde el Ejecutivo se enfatizó que el éxito de esta iniciativa no depende exclusivamente del municipio, sino que requiere colaboración activa con el gobierno provincial, el sistema judicial y otras entidades pertinentes. Esto permitirá contar con las herramientas legales y operativas necesarias para su adecuada aplicación.

Este anuncio sirve como una comunicación anticipada para que la comunidad sepa que ciertas actividades estarán prohibidas en el área designada, una vez se cumplan los requisitos para su implementación.

La decisión no es improvisada; se fundamenta en experiencias previas y en un enfoque gradual y sostenido, comenzando en una zona específica y con la posibilidad de expandirse a otras según se consoliden los mecanismos de control.

Además, el municipio está trabajando en la señalización y material informativo para educar a los vecinos y conductores sobre el alcance de la medida, asegurando así su correcta implementación.

Como parte del plan, se están considerando alternativas de apoyo para aquellas personas que actualmente realizan actividades prohibidas. Aquellos que cumplan con ciertos requisitos podrán acceder a formación y equipamiento, facilitando su transición a otros empleos, sin que esto implique una relación laboral con el estado municipal.