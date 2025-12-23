Milei reunió a todo su Gabinete en Olivos para hacer balance de 2025 y trazar la hoja de ruta hacia 2026

Milei encabezó una reunión con todo su Gabinete en Olivos para cerrar el año político 2025.

El encuentro combinó balance de gestión y planificación de los desafíos para 2026.

El Presidente entregó un libro de Walter Block como gesto de reafirmación ideológica.

La derrota oficialista en un tramo del Presupuesto 2026 condicionó la agenda del encuentro.

El Gobierno busca reforzar el diálogo con gobernadores para blindar el superávit fiscal.

La consolidación del respaldo parlamentario aparece como el principal desafío del próximo año.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes por la noche un encuentro con la totalidad de su Gabinete en la Quinta de Olivos, en una convocatoria que funcionó como cierre político del año 2025 y como punto de partida para delinear los desafíos del próximo período. La reunión, que reunió a ministros, referentes legislativos y figuras clave del oficialismo, buscó proyectar una imagen de cohesión interna en un contexto atravesado por tensiones parlamentarias y reacomodamientos dentro del propio Gobierno.

El encuentro tuvo un fuerte contenido simbólico. Como gesto ideológico y señal de respaldo doctrinario, Milei entregó a cada uno de los asistentes un ejemplar del libro Defendiendo lo indefendible, del economista liberal Walter Block, una referencia habitual en el universo intelectual que rodea al Presidente. El mensaje fue leído en clave interna como una reafirmación del rumbo adoptado desde el inicio de la gestión y como una invitación a sostener la convicción política frente a los costos de las reformas encaradas.

La reunión se desarrolló con una agenda amplia, que incluyó un balance del segundo año de gobierno y un intercambio sobre los principales ejes de gestión para 2026. En la imagen difundida del encuentro se vio al mandatario acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al resto de los funcionarios. El objetivo fue revisar avances, detectar falencias y unificar criterios de cara a un escenario político que se anticipa exigente.

Entre los presentes estuvieron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el titular de Desregulación, Federico Sturzenegger; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el ministro de Salud, Mario Lugones; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el ministro de Defensa, Carlos Prestti. También participaron la senadora Patricia Bullrich, el diputado Luis Petri, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el canciller Pablo Quirno; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La cumbre adquirió una relevancia particular luego de un año marcado por cambios en la conformación del equipo de gobierno y por negociaciones parlamentarias de alta intensidad. El revés sufrido por el oficialismo en la votación en particular del título XI del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados fue uno de los antecedentes inmediatos que sobrevoló la reunión y obligó al Ejecutivo a recalibrar su estrategia legislativa.

Ese episodio derivó, además, en la decisión de posponer la discusión de la reforma laboral para febrero, una definición que fue interpretada como una muestra de pragmatismo ante la falta de consensos suficientes en el cierre del año. En ese marco, durante el encuentro se planteó la necesidad de acelerar el diálogo con los gobernadores que mostraron reparos en el Congreso, con la mira puesta en introducir ajustes en el Senado que permitan blindar el superávit fiscal, considerado uno de los pilares de la administración libertaria.

La construcción de una coalición política más sólida apareció como uno de los grandes desafíos hacia 2026. Con el mandato iniciado el 10 de diciembre de 2023 ya en su segunda mitad, Milei enfrenta el reto de consolidar respaldo parlamentario para avanzar con iniciativas centrales como la ley de Inocencia Fiscal, la modernización laboral y la sanción definitiva del Presupuesto nacional.

Según fuentes oficiales, el balance general del año fue evaluado de manera positiva, pese a las turbulencias económicas y políticas que atravesaron buena parte de 2025, especialmente hasta fines de octubre. En ese sentido, la reunión en Olivos funcionó como un gesto de orden interno y de reafirmación política, con la mirada puesta en un 2027 que el oficialismo proyecta con indicadores económicos y sociales más favorables.