¿"Tirón de orejas"? El CCIRR llamó a los concejales

Este lunes, autoridades del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) se reunieron con todos los concejales de la ciudad para discutir las principales problemáticas que afectan al sector privado y al desarrollo general de Rafaela.

Durante el encuentro, Gabriel Corrado, presidente del CCIRR, y Mabel Fossatti, presidenta del Concejo Municipal, resaltaron la importancia del diálogo institucional como herramienta clave para enfrentar los desafíos urbanos. Ambos coincidieron en que es esencial construir consensos y promover una agenda colaborativa entre el sector público y privado.

Los representantes del CCIRR señalaron que la situación actual exige decisiones rápidas y estratégicas a mediano y largo plazo, evitando retrasos que agraven los problemas estructurales de la ciudad. En este sentido, se planteó la revisión de la ordenanza tributaria y el presupuesto municipal para facilitar un entorno más predecible y competitivo para las empresas locales.

También se abordó la necesidad de atraer inversiones, estableciendo condiciones claras que impulsen el desarrollo económico y la creación de empleo. Asimismo, se discutió la planificación del sector noroeste de la ciudad, en áreas como infraestructura y normativa, con el fin de potenciar la industria y el comercio.

Se destacó la importancia de implementar ordenanzas y programas que aborden problemáticas urbanas relacionadas con la convivencia, la actividad comercial y la percepción de seguridad. Entre los temas mencionados se incluyeron la regulación de los lavacoches y la gestión de la fauna urbana.

Finalmente, el CCIRR reafirmó su compromiso de fomentar el diálogo institucional y la planificación estratégica para el desarrollo de Rafaela. La reunión reunió a Corrado y otros miembros de la entidad, quienes expresaron que el progreso de la ciudad requiere responsabilidad y un enfoque que trascienda la coyuntura.