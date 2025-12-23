Quién es el nuevo presidente interino de San Lorenzo

San Lorenzo atravesó una jornada decisiva en el Nuevo Gasómetro, donde la Asamblea de Representantes nombró a Sergio Costantino como presidente interino del club. La elección se da tras la salida abrupta de Marcelo Moretti, y su principal desafío será estabilizar la institución en un contexto de tensión social y económica, asegurando a su vez un llamado a elecciones.

La votación fue ajustada hasta el final, con la posibilidad de que Matías Lammens, expresidente, asumiera el gobierno interino. Sin embargo, con cada conteo se estrechó la disputa, y finalmente, Costantino fue elegido.

Un conocedor del club y la política Costantino no es ajeno a San Lorenzo ni a la gestión pública. Durante años, ocupó roles clave en la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, como Secretario de Inclusión Social y Atención Inmediata, y luego como Secretario de Hábitat e Integración Social bajo Jorge Macri.

En el club, su trayecto fue notable. Fue Secretario General durante el mandato de Horacio Arreceygor, donde lideró importantes negociaciones sobre la Ley de Rezonificación y proyectos en el complejo de Av. La Plata.

Del segundo puesto a la presidencia En las elecciones de diciembre de 2023, Costantino lideró la lista “Por Amor a San Lorenzo”, obteniendo el segundo lugar. A pesar de su derrota frente a Moretti, se mantuvo como vocal por la minoría, lo que le permite ahora asumir la presidencia tras la renuncia colectiva de la Comisión Directiva.

Desafíos por delante Costantino asume un club con importantes problemas financieros y organizativos. Entre sus retos inmediatos están:

Auditoría y transparencia: Necesita aclarar la situación financiera del club, tras denuncias de la gestión anterior.

Frente deportivo: Asegurar que el equipo mantenga su competitividad y resolver inhibiciones impuestas por FIFA.

Elecciones 2026: Su mandato se centrará en facilitar un proceso electoral que devuelva la legitimidad al club.

Mientras Moretti denuncia un “golpe institucional”, y la justicia examina la situación en Boedo, Costantino se prepara para liderar San Lorenzo. Su capacidad como pacificador será clave en una etapa crítica para la institución.