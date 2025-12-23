La China Suárez disfruta su regreso al país

La actriz Eugenia "La China" Suárez publicó su primera imagen desde "la casa de los sueños" tras su llegada a Argentina junto a Mauro Icardi. Este lunes, la pareja arribó al país para celebrar la Navidad en familia.
En su cuenta de Instagram, Suárez compartió una foto del atardecer en el parque de su hogar en Nordelta, donde también están presentes sus hijos y las hijas del futbolista. Según un fallo judicial, las niñas pasarán la Navidad con su padre y el Año Nuevo con Wanda Nara.
