Imágenes recientes reavivan los rumores de reconciliación entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

A principios de diciembre, Ivana Figueiras anunció su separación de Darío Cvitanich en medio de un escándalo vinculado a su ex, Chechu Bonelli. Sin embargo, este lunes surgieron indicios de una posible reconciliación.

Ambos compartieron en sus redes sociales fotos de un viaje, rápidamente reconocidas por sus seguidores como tomadas en la misma ubicación.

El exfutbolista publicó un video desde un hotel en la montaña, acompañándolo con un emoji de corazón. Poco después, Figueiras compartió una historia similar. Además, casi en simultáneo, ambos publicaron fotos de un tablero de ajedrez, donde se podía observar la misma chimenea al fondo.

“Al final del día el rey y el peón vuelven a la caja”, escribió Cvitanich en su historia, lo que sugiere un mensaje ambiguo sobre su relación.