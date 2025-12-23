Feriado de Navidad: cómo funcionarán los servicios municipales en Rafaela

El Gobierno municipal comunica que, con motivo del feriado por la conmemoración de la llegada de la Navidad, los días miércoles 24 y jueves 25 de diciembre los servicios que brinda la Municipalidad de Rafaela se prestarán de manera diferenciada.

En lo que respecta a la recolección de residuos, el martes 23 habrá recolección de residuos no recuperables y biodegradables. En tanto, los días miércoles 24 y jueves 25 no habrá recolección, retomándose el servicio el viernes 26 de diciembre con la recolección de residuos no recuperables, conforme al cronograma habitual.

Por su parte, el Complejo Ambiental tendrá horario reducido el miércoles 24, de 7:00 a 12:00, y permanecerá cerrado el jueves 25. En cuanto a los Eco Puntos, tanto el Eco Punto I (avenida Luis Fanti, frente al Cementerio Municipal) como el Eco Punto II (avenida Italia, a 100 metros de calle Corti), estarán abiertos al público el miércoles 24 de 8:00 a 19:00, mientras que el jueves 25 permanecerán cerrados, retomando la atención el viernes en su horario habitual.

En relación al transporte público, los días 24 y 25 de diciembre no circularán los minibuses. Asimismo, la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no será cobrada durante ambas jornadas.

Respecto al Cementerio Municipal, el ingreso estará habilitado tanto el miércoles 24 como el jueves 25 de diciembre. No obstante, la oficina administrativa permanecerá cerrada, manteniéndose una guardia mínima para sepelios.

El servicio 147 - Gestión de Reclamos funcionará mediante contestador automático durante los días 24 y 25 de diciembre.

Finalmente, se informa que el edificio municipal y todas sus dependencias permanecerán cerradas durante ambas jornadas.