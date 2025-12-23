SADOP apuntó contra Pullaro por la fecha de pago del aguinaldo



El titular de Sadop Rosario, y actual secretario adjunto de la CGT Rosario, Martín Lucero, manifestó su rechazo a la decisión política del gobierno de Santa Fe de pagar el medio aguinaldo el día 23 de diciembre.

"En un contexto de profunda crisis económica, donde miles de familias no llegan a fin de mes y hacen malabares para reunir el último peso con el objetivo de armar la mesa de Navidad y de fin de año, el gobierno provincial tomó una decisión insensible y sin precedentes: pagar el aguinaldo recién el 23 de diciembre" , sostuvo Lucero.

Además, recordó que "este hecho no se registra en la provincia de Santa Fe desde hace al menos 15 años y constituye una clara muestra de la falta total de empatía y de cercanía del gobernador con la realidad que viven los trabajadores y trabajadoras".

Más adelante, uno de los secretarios adjuntos de la CGT Rosario remarcó que "el gobernador parece desconocer -o directamente ignorar- que la inflación se ha comido los salarios, que hay familias endeudadas, personas que han perdido su trabajo y hogares que llegan a diciembre con enormes dificultades económicas. En ese marco, demorar el pago del aguinaldo hasta el 23 de diciembre es una decisión cruel".

Finalmente, el dirigente del gremio docente sentenció: "El pago del aguinaldo el 23 de diciembre no es un error administrativo: es una definición política. Y esa definición deja en evidencia una forma de gobernar basada en el ajuste, la insensibilidad y el desprecio por la realidad cotidiana de la mayoría del pueblo santafesino".

CON INFORMACION DE RECONQUISTAHOY.COM