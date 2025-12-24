Vaca Muerta: por impulso de la Provincia, más de 200 empresas santafesinas se capacitaron para ser proveedoras de Pan American Energy

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe llevó adelante una charla técnica y una ronda de negocios junto a Pan American Energy (PAE), una firma clave en la explotación de Vaca Muerta, con el objetivo de impulsar el desarrollo de proveedores locales y promover nuevas oportunidades de articulación empresarial. Más de 200 empresas se capacitaron para ser proveedoras de la firma y 40 de ellas participaron de rondas de negocios con representantes de Panamerican.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani, señaló que “hay grandes oportunidades siempre que haya acompañamiento del Estado”. Para ello “estamos respondiendo con políticas activas que tienen que ver con el desarrollo de proveedores y buscar nuevas fuentes de abastecimiento para que nuestras empresas puedan seguir trabajando”.

“Estamos muy orgullosos de la industria santafesina. Somos el segundo PBI industrial y tenemos una matriz diversificada y potente, que se va a insertar exitosamente en la cadena del gas, minería y petróleo, que prevé grandes inversiones”, destacó Beccani.

Por último, detalló que durante la Ronda de Negocios “40 empresas de la mesa de gas, petróleo y minería santafesina tuvieron reuniones con el equipo de compras de PAE”.

Agregar valor

En tanto, el Líder Gestión de Proveedores en PAE, Emiliano Schlotthauer, precisó que “estamos enfocados en proyectos de ampliación y renovación de refinerías de gas y petróleo, y en renovables; que van a cambiar la matriz energética argentina y van a traer divisas a nuestro país”; y en cuanto a lo que pueden ofrecer las pymes santafesinas señaló que se busca “eficiencia operativa, que cumpla con los estándares, pero sobre todo eficientes en las operaciones y costos; y que prevalezca la seguridad. Después en función de los rubros que necesitamos cada empresa que se presente tiene que tener una expertise y agregar valor para PAE y a la industria”.

Por último, el representante de Fisfe, Mariano Ferrazzini, resaltó la importancia de encuentros como este que tienen que ver con mercados emergentes de la energía, minería y renovables. “Ponemos a disposición el conjunto de los complejos industriales santafesinas para que se sumen como proveedores de Pan American”, afirmó.

Ronda de negocios

La jornada combinó un espacio de exposición e intercambio, en el que se presentaron lineamientos y demandas del sector energético, con una ronda de negocios destinada a que empresas santafesinas puedan exhibir sus capacidades productivas, tecnológicas y de servicios, y explorar posibles acuerdos comerciales.

Pan American Energy es una de las principales compañías energéticas de la Argentina y la región, con actividad en exploración y producción de petróleo y gas, generación de energía eléctrica y participación en proyectos de energías renovables.

