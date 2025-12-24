La actividad económica se frenó en octubre y expuso señales de agotamiento tras meses de rebote

La economía cayó 0,4% en octubre y cortó una racha de cuatro meses sin retrocesos.

La serie tendencia-ciclo muestra un estancamiento de la actividad desde mayo.

El rebote previo estuvo explicado en gran parte por factores financieros y metodológicos.

Intermediación financiera, energía y minería lideraron las subas interanuales.

Industria, sector público y hoteles y restaurantes registraron caídas relevantes.

Las perspectivas apuntan a un crecimiento moderado y heterogéneo hacia fin de año.

La economía registró en octubre su primera caída en cuatro meses y volvió a encender señales de alerta sobre la solidez de la recuperación. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una contracción del 0,4% respecto de septiembre, en un contexto atravesado por la incertidumbre electoral y por una dinámica sectorial cada vez más dispar. Más allá del dato puntual, los indicadores de tendencia confirman que la actividad se mueve en un virtual estancamiento desde mayo.

El retroceso de octubre cortó una racha de variaciones positivas que se habían observado en el tercer trimestre, luego de los ajustes habituales que realiza el INDEC sobre la serie desestacionalizada. Esos números habían permitido evitar la llamada “recesión técnica”, aunque su composición dejó en evidencia que el impulso no fue homogéneo ni necesariamente sostenible. De hecho, parte del crecimiento entre julio y septiembre respondió a factores transitorios y metodológicos más que a una expansión genuina de la economía real.

Uno de los principales motores de ese repunte previo fue el sector de Intermediación Financiera, que en los últimos meses exhibió subas significativas. Sin embargo, ese desempeño no estuvo vinculado a un mayor dinamismo del crédito o de los depósitos, sino al aumento del spread de tasas y a las operaciones en los mercados financieros, favorecidas por la volatilidad cambiaria y los elevados retornos en pesos en la antesala de las elecciones legislativas. A ese factor se sumaron revisiones técnicas de la serie y el realineamiento estadístico que suele producirse al cierre de cada trimestre.

Cuando se observa la serie tendencia-ciclo, que el propio organismo estadístico recomienda seguir para analizar la evolución subyacente de la actividad, el diagnóstico es más claro: la economía permanece prácticamente estancada desde mayo. En la comparación interanual, el EMAE mostró en octubre un crecimiento del 3,2%, un número que todavía refleja la baja base de comparación del año anterior.

La heterogeneidad sectorial volvió a ser una de las características centrales del desempeño económico. En términos interanuales, la mayor incidencia positiva correspondió a la Intermediación Financiera, con un aumento del 22,8%. También se destacaron las Actividades empresariales, inmobiliarias y de alquiler, que crecieron 3,9% impulsadas, entre otros rubros, por los servicios informáticos, y el sector de energía y minería, con una suba del 8,1%. Un caso particular fue la pesca, que exhibió un salto del 91,4%, explicado en gran medida por la volatilidad propia del sector y por la comparación con meses previos afectados por conflictos laborales.

En el extremo opuesto, varios sectores clave mostraron retrocesos. La Industria manufacturera cayó 2,7%, el sector público se contrajo 0,8% y hoteles y restaurantes retrocedieron 1%. Se trata de actividades con un peso significativo en el producto y en el empleo, lo que refuerza la lectura de una economía que avanza a distintas velocidades. Sin el aporte del agro, la minería y las finanzas, el crecimiento interanual habría sido sensiblemente menor.

Con dos meses aún pendientes para cerrar el año calendario, el EMAE acumula una suba del 5% respecto del mismo período del año anterior. Ese resultado, no obstante, convive con señales de agotamiento en sectores como la industria y el comercio, que comienzan a mostrar una dinámica más débil en línea con una economía menos expansiva.

De cara al cierre del año, las proyecciones apuntan a un crecimiento moderado, con un desempeño liderado por los sectores vinculados a recursos naturales y a determinados servicios. Hacia adelante, la estabilidad posterior al proceso electoral y la baja de las tasas de interés podrían darle cierto impulso al crédito, aunque difícilmente vuelva a jugar el rol expansivo que tuvo en 2024. Persisten, además, dudas en torno a la estrategia cambiaria, que refuerzan una actitud de cautela entre los inversores.

En ese escenario, el sector externo aparece como una de las claves para sostener la actividad, aunque su aporte sería acotado: las exportaciones crecerían en el margen, mientras que las importaciones tenderían a aumentar al ritmo de la actividad y de un tipo de cambio relativamente estable. La foto de octubre dejó, así, una señal clara: la recuperación perdió impulso y el desafío pasa por transformar rebotes sectoriales en un crecimiento más equilibrado y sostenido.