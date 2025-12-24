Crecimiento con freno y sin empleo: las señales de alerta que deja la economía

La actividad económica cayó 0,4% en octubre y cortó tres meses de leve repunte.

El crecimiento interanual fue de 3,2%, pero el acumulado anual mostró desaceleración.

Industria y construcción profundizaron su tendencia negativa desde el segundo trimestre.

Minería, petróleo y finanzas lideran la recuperación y la generación de divisas.

Pese al crecimiento, minería y petróleo perdieron cerca de 8.000 empleos en 2025.

Especialistas advierten sobre un crecimiento económico sin creación de empleo formal.

Luego de tres meses de un leve repunte, la actividad económica volvió a mostrar señales de debilidad en octubre. Así lo reflejó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el INDEC, que registró una caída del 0,4% respecto de septiembre en la medición desestacionalizada. El dato interrumpió la incipiente mejora observada durante el tercer trimestre y volvió a encender alertas sobre la solidez de la recuperación, en un contexto marcado por un crecimiento cada vez más heterogéneo y con bajo impacto en el empleo.

En la comparación interanual, la actividad exhibió una suba del 3,2%, mientras que el acumulado de los primeros diez meses de 2025 arrojó una expansión del 5%. Sin embargo, se trató del menor crecimiento acumulado del año, lo que confirma una desaceleración progresiva a medida que avanzaron los meses. El desempeño de octubre reforzó la percepción de que el rebote económico perdió fuerza y que el crecimiento depende cada vez más de un grupo reducido de sectores.

Desde el segundo trimestre comenzaron a observarse retrocesos en ramas clave como la industria y la construcción, históricamente asociadas a la generación de empleo. Ambos sectores mostraron una tendencia negativa sostenida, afectando la dinámica general de la economía y limitando el impacto social de la recuperación. En contraste, los rubros que mejor desempeño exhibieron fueron aquellos priorizados por la estrategia oficial: el financiero, el minero y el petrolero.

Estos sectores se destacan por su capacidad de generar divisas y aportar estabilidad al frente cambiario, uno de los principales objetivos del Gobierno. La minería, por ejemplo, mostró en octubre una suba interanual del 3,7%, según el Índice de Producción Industrial Minero del INDEC, mientras que la serie desestacionalizada avanzó un 0,6% mensual. Con ese resultado, el sector cerró el período enero-octubre con una mejora acumulada del 3,3% frente al mismo lapso del año anterior.

Sin embargo, el buen desempeño productivo de estos rubros no se traduce en una expansión del empleo. Por el contrario, tanto la minería como el sector petrolero registraron una pérdida neta de puestos de trabajo durante 2025. De acuerdo con datos oficiales, entre ambos sectores se destruyeron cerca de 8.000 empleos: el total pasó de 95.000 a 87.000 trabajadores, lo que representa una caída del 8,4%.

El fenómeno resulta paradójico: los sectores que más crecen y más dólares aportan a la economía son, al mismo tiempo, los que menos empleo generan e incluso los que más lo destruyen. Daniel Schteingardt, director de Desarrollo Productivo Sostenible, explicó que la clave está en el deterioro de las zonas petroleras tradicionales. “Regiones como Comodoro Rivadavia y el golfo San Jorge, en Chubut y Santa Cruz, están eliminando empleo, y esa tendencia no es compensada por Vaca Muerta. El resultado neto es negativo”, señaló.

Incluso en el principal yacimiento no convencional del país, el aumento de la producción está asociado a procesos cada vez más automatizados y eficientes, que demandan menos mano de obra por unidad producida. A esto se suma el declive de las cuencas maduras, con menor inversión y menor nivel de actividad, lo que profundiza la pérdida de puestos de trabajo.

En la minería ocurre un proceso similar. Si bien el litio atraviesa un momento de fuerte expansión, no alcanza para compensar la caída en otros segmentos. La producción de oro, plata, piedra caliza, yeso y arcillas se encuentra en retroceso, afectada por la falta de nuevos proyectos metalíferos, el freno de la obra pública y la debilidad de la actividad industrial.

“El litio no logra equilibrar el mal desempeño del resto de la minería, especialmente la vinculada a la construcción”, advirtió Schteingardt. En ese marco, destacó que la economía atraviesa un proceso inédito: “Por primera vez en 30 años se observa crecimiento de la actividad económica con destrucción de empleo formal”.

El dato de octubre, así, no solo refleja un freno coyuntural, sino que expone las tensiones estructurales del actual modelo de crecimiento, que muestra capacidad para generar divisas pero serias dificultades para impulsar el mercado laboral y sostener una recuperación más equilibrada.