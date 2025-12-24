Más flexibilidad para los Money Market: la CNV redefine el uso de los plazos fijos y reordena el negocio de las billeteras virtuales

La CNV elevó al 50% el límite de inversión individual en plazos fijos tradicionales y precancelables.

El tope conjunto para plazos fijos se mantiene en el 70% del patrimonio del fondo.

Se habilita una mayor flexibilidad para reemplazar cauciones por plazos fijos con mejor tasa.

Podría generarse una baja de la tasa TAMAR y un alza en las tasas de caución.

El Gobierno busca reducir la liquidez en el mercado de cauciones bursátiles.

Los rendimientos de las billeteras virtuales siguen condicionados por estos cambios regulatorios.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció un cambio relevante en el marco regulatorio de los Fondos Comunes de Inversión de Dinero, conocidos como Money Market, que son utilizados masivamente por las billeteras virtuales para administrar los saldos de sus usuarios. A partir del viernes 26 de diciembre, estos fondos podrán destinar un mayor porcentaje de su patrimonio a plazos fijos, tanto tradicionales como precancelables, con el objetivo de ganar flexibilidad en la gestión de la liquidez y mejorar la eficiencia en la asignación de inversiones.

La normativa eleva del 35% al 50% el límite máximo de inversión individual en cada una de las modalidades de plazos fijos. Es decir, los fondos podrán colocar hasta la mitad de su patrimonio en plazos fijos tradicionales y hasta otro 50% en plazos fijos precancelables, aunque el tope conjunto para este tipo de instrumentos se mantiene sin cambios en el 70%. En paralelo, continúa vigente la posibilidad de invertir hasta un 20% en títulos de deuda con vencimiento menor a un año, mientras que las exigencias de liquidez mínima y los límites para otros activos financieros no fueron modificados.

Desde la CNV explicaron que la decisión surge del monitoreo permanente que el organismo realiza de manera coordinada con el Banco Central y que busca dotar a las sociedades gerentes de “herramientas regulatorias que promuevan una gestión más eficiente de la liquidez” de estos fondos. El cambio apunta a ofrecer mayor margen de maniobra en un contexto donde los Money Market se convirtieron en una pieza clave del sistema financiero cotidiano, tanto para inversores institucionales como para pequeños ahorristas.

En términos prácticos, la medida habilita una recomposición de las carteras. Según el analista del Grupo IEB, Nicolás Cappella, los fondos podrán invertir hasta un 70% en plazos fijos, combinando el formato tradicional con el precancelable, lo que abre la puerta a una sustitución parcial de otros instrumentos de corto plazo. En particular, parte del dinero que antes se destinaba a cauciones bursátiles podría migrar hacia plazos fijos precancelables, que hoy ofrecen tasas más atractivas.

Ese desplazamiento tendría impactos en el mercado de tasas. Cappella advirtió que una mayor demanda de plazos fijos podría presionar a la baja la tasa TAMAR —referencia para depósitos mayoristas— mientras que las tasas de caución tenderían a subir por la menor participación de los Money Market. De confirmarse ese escenario, la baja de la TAMAR podría trasladarse a los rendimientos que pagan las principales billeteras virtuales por los saldos de sus usuarios en los próximos días.

El trasfondo de la medida está ligado a la estrategia oficial para reducir la liquidez en el mercado de cauciones bursátiles. Desde el sector financiero señalan que el Gobierno busca restarle protagonismo a este instrumento, que consiste en préstamos de muy corto plazo garantizados con títulos valores y que se volvió central en la operatoria diaria del mercado de capitales. Desde el 1º de diciembre de 2025, la CNV ya había limitado al 20% del patrimonio la exposición de los Money Market a cauciones, un recorte significativo frente a los niveles previos.

Este ajuste regulatorio se produjo luego de un período de fuerte crecimiento del mercado de cauciones. En ese contexto, el Banco Central recomendó restringir la participación de los fondos Money Market para preservar la efectividad de la política monetaria y evitar distorsiones en el uso de instrumentos pensados originalmente para la administración transaccional de liquidez.

Consultoras privadas interpretan el movimiento como un intento de canalizar parte de esa operatoria hacia el sistema bancario tradicional. Según Outlier, el uso intensivo de los Money Market en escenarios de alta volatilidad complicó la transmisión de la política monetaria, lo que llevó al Gobierno a buscar un reequilibrio entre el mercado de capitales y los bancos.

Para los ahorristas, el impacto ya se siente en los rendimientos. La reducción previa del tope de cauciones obligó a redirigir liquidez hacia alternativas bancarias con retornos más bajos, lo que derivó en una caída de las tasas que pagan las billeteras virtuales. En algunos casos, las TNA ofrecidas perforaron el 20%. La nueva flexibilización en plazos fijos podría atenuar esa tendencia, aunque el efecto final dependerá de la evolución de las tasas y del comportamiento del mercado en las próximas semanas.