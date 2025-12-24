Lavacoches: Habrá multas para quienes contraten el servicio

En el tercer Foro de Seguridad, celebrado este martes, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, anunció la prohibición de la actividad de lavacoches en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) mediante un decreto. Esta medida busca abordar un problema que, según Viotti, ha perdurado durante más de dos décadas y ha traído consigo situaciones de violencia y extorsión.

El intendente explicó que la aplicación de la prohibición comenzará en la ZEC debido a la limitada capacidad operativa del Municipio para intervenir en toda la ciudad. Aclaró que los agentes municipales podrán invitar a los lavacoches a retirarse, pero no tendrán poder legal para actuar en caso de resistencia. La colaboración con la Policía y la Justicia será crucial en situaciones de violencia.

El nuevo reglamento contempla sanciones económicas tanto para quienes realicen el servicio en lugares no habilitados como para los conductores que permitan el lavado de sus vehículos. Viotti subrayó que la responsabilidad es compartida, y similares leyes ya se han implementado en otras localidades.

Para asegurar la efectividad de la medida, se reforzará el sistema de cámaras y control en la ZEC. El intendente también indicó que se llevará a cabo una campaña de comunicación para informar a los ciudadanos sobre la prohibición, que entrará en vigor en las primeras semanas del próximo año.

Durante un mes previo, se hará una difusión masiva de la norma, con la colocación de carteles y calcomanías en comercios asociados. Viotti también mencionó que se ofrecerán oportunidades de formación laboral para quienes deseen dejar la actividad, aunque advirtió que no habrá subvenciones.

El coordinador operativo del Ministerio de Seguridad, Sebastián Rancaño, aseguró que la provincia respaldará a los agentes municipales en el control, mientras que el secretario de Prevención en Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba, destacó la presencia policial como un elemento disuasorio.