Marcelo Gallardo puso la mira en Tadeo Allende

El mercado de pases continúa generando expectación en los últimos días del año, y uno de los clubes más activos es River Plate, que se prepara para la temporada 2026 con la incorporación de varios refuerzos.

Con Fausto Vera y Aníbal Moreno ya confirmados, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo busca fortalecer su ofensiva, centrándose en el delantero Tadeo Allende del Inter Miami.

Tras el rechazo del juvenil Santino Andino, el club de Núñez ha puesto su atención en Allende, quien ha sido clave en la reciente consagración de Las Garzas en la MLS, anotando 24 goles en 54 partidos y siendo compañero de Lionel Messi.

Según Transfermarkt, Allende tiene un valor de aproximadamente 5 millones de euros, cifra que River Plate intentará negociar. Aunque los montos de la oferta aún no han sido confirmados, se especula que el club argentino podría ofrecer por el 50% de los derechos del jugador.