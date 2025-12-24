A pocos meses del mundial la selección perdió una baja importante

La Selección Argentina enfrenta una inesperada reestructuración en su equipo de trabajo a menos de un año para la próxima Copa del Mundo. Bernardo Romeo, Coordinador General de Juveniles, ha anunciado que dejará su cargo el 31 de diciembre tras seis años de un exitoso ciclo.

Romeo, quien asumió su rol en 2020 bajo la presidencia de Claudio Tapia, fue fundamental en la unificación de criterios entre las categorías menores y la Selección Mayor. Su gestión no solo se destacó por los títulos conseguidos, sino también por la recuperación de la identidad formativa del fútbol argentino.

Fuentes indican que el exgoleador de San Lorenzo tiene planes de trasladarse a Estados Unidos, donde se unirá a un club de la liga estadounidense con el objetivo de implementar un modelo de éxito similar al que desarrolló en Argentina.

El Legado de Romeo

Uno de los mayores logros de Romeo fue la creación del Departamento de Scouting internacional de la AFA, que permitió identificar y atraer a talentos argentinos en el exterior. Este esfuerzo resultó en la inclusión de jóvenes figuras como Alejandro Garnacho, Nico Paz, Valentín Carboni y Matías Soulé en la selección.

Nuevo Coordinador: Enrique Cesana

Para asegurar la continuidad del trabajo, la AFA ha nombrado a Enrique Cesana como el nuevo Coordinador General de Juveniles. Cesana, quien ha sido preparador físico en cuerpos técnicos juveniles, cuenta con la plena confianza de Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Diego Placente. Su designación busca mantener la línea de éxito que ha caracterizado al fútbol argentino en los últimos años.