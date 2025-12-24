Sesiones extraordinarias: tensión por la AGN y un vínculo oficialismo-PRO que entra en zona de desgaste

El rechazo al capítulo XI del Presupuesto 2026 complicó el inicio de las sesiones extraordinarias para el Gobierno.

La designación de los auditores de la AGN desató el enojo de Cristian Ritondo y derivó en un amparo judicial.

El oficialismo justificó la exclusión del candidato del PRO por criterios de proporcionalidad legislativa.

Desde Casa Rosada minimizan la tensión y aseguran que la coordinación parlamentaria no está en riesgo.

En el PRO advierten que la relación política “está rota”, aunque acompañarán leyes clave.

Reclamos incumplidos y disputas previas con Martín Menem profundizan el desgaste entre ambos espacios.

La primera semana del período de sesiones extraordinarias dejó un saldo incómodo para el Gobierno. A la frustración por no haber logrado incluir el capítulo XI en el debate del Presupuesto 2026 se sumó un conflicto político de mayor calado: el recrudecimiento de la relación con el PRO, uno de los socios legislativos más relevantes para La Libertad Avanza desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El detonante fue la designación de los tres auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), una decisión que derivó en un recurso de amparo presentado por el jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, y que expuso fisuras que el oficialismo busca minimizar.

Desde la Casa Rosada relativizan el impacto del episodio y descartan que la coordinación parlamentaria esté en riesgo. “No existe, no hubo ni va a haber ningún problema con el PRO”, aseguran en el entorno libertario, donde interpretan la reacción de Ritondo como una sobreactuación política. Sin embargo, la polémica sesión del miércoles pasado, en la que el diputado bonaerense manifestó abiertamente su disconformidad con la designación de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti al frente de la AGN, obligó al Ejecutivo a activar gestiones para contener el malestar.

El trasfondo del conflicto remite a la exclusión de Jorge Triaca, candidato impulsado por el PRO para ocupar una de las sillas del organismo de control. En el oficialismo justifican la maniobra en términos reglamentarios. “Lo que se votó es lo que corresponde por la proporcionalidad de la Cámara”, explicó una fuente del Poder Ejecutivo, que además subrayó el nuevo mapa político del Congreso. “El PRO ya no es lo que era. Hoy son un bloque de 12 diputados”, deslizó otro dirigente libertario, en una señal clara de que la relación de fuerzas cambió tras los pases de legisladores al oficialismo.

Con el objetivo de descomprimir la tensión, la Casa Rosada designó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al ministro del Interior, Diego Santilli, ambos con vínculos fluidos con el PRO, para acercar posiciones. Los tres referentes se reunieron el viernes, aunque el gesto no fue suficiente para evitar que Ritondo avanzara con la vía judicial para intentar frenar los nombramientos. Santilli buscó bajar el tono del conflicto al admitir públicamente que “la calentura del momento” era comprensible y al destacar la importancia del rol que cumple el PRO en el sostenimiento de las reformas impulsadas por el Gobierno.

Pese a esos gestos, en los pasillos de la Casa Rosada persiste la lectura de que el enojo fue exagerado. Incluso algunos funcionarios sugieren que Ritondo estaba al tanto de la distribución de cargos en la AGN y que la reacción respondió más a la necesidad de marcar perfil interno que a una sorpresa real por la decisión adoptada. Esa interpretación convive con un clima de aparente tranquilidad de cara al verano legislativo, donde nadie en el oficialismo dice temer por la continuidad del trabajo conjunto.

El optimismo libertario, sin embargo, encuentra resistencia en el bloque amarillo. Aunque admiten que acompañarán proyectos clave como el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral, varios dirigentes del PRO sostienen que la relación política “está rota”. Acusan al Ejecutivo de haber elegido negociar con otros espacios, como Fuerza Patria, y de incumplir compromisos asumidos con su partido. Entre los reclamos figuran la designación de referentes del PRO en delegaciones de la ANSES y una silla en el directorio de YPF para el exdiputado Martín Maquieyra, acuerdos que, según denuncian, llevan más de un año sin concretarse.

La tirantez también se refleja en el vínculo personal entre Ritondo y Martín Menem. Las diferencias, que se arrastran desde hace meses, se profundizaron cuando La Libertad Avanza logró consolidarse como primera minoría en Diputados tras la incorporación de legisladores que habían llegado al Congreso bajo el sello del PRO. En el entorno parlamentario recuerdan además que, en la previa a las elecciones de medio término, Ritondo era uno de los nombres que sonaba para reemplazar a Menem en la presidencia de la Cámara, un antecedente que dejó heridas abiertas.

Así, mientras el oficialismo apuesta a minimizar el conflicto y sostener la agenda legislativa, el episodio de la AGN expuso una relación atravesada por desconfianzas, reclamos incumplidos y una disputa por poder que excede un reparto de cargos y anticipa un vínculo más áspero en los próximos debates.