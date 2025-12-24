El espejo roto del poder piquetero

Por RICARDO ZIMERMAN

En los pasillos del poder libertario se instaló, en las últimas semanas, una convicción que mezcla diagnóstico político y satisfacción ideológica: el ciclo de los movimientos piqueteros como actores centrales de presión sobre el Estado habría llegado a su fin. No se trata solo de una lectura coyuntural, sino de una interpretación estratégica de lo ocurrido en diciembre, un mes históricamente sensible para cualquier gobierno argentino. Esta vez, sin embargo, el temido “diciembre caliente” no se materializó donde se lo esperaba. Y ese dato, para la Casa Rosada, tiene un valor simbólico y político enorme.

El oficialismo observa las recientes movilizaciones —escasas en número y deslucidas en impacto— como la confirmación de que el poder de extorsión de las organizaciones sociales fue erosionado. La combinación de un protocolo antipiquetes inflexible, el corte del flujo de recursos administrados por intermediarios y la decisión de terminar con la tercerización de la ayuda alimentaria habría desarmado un engranaje que durante años funcionó como un sistema paralelo de poder. El mensaje es claro: sin control de planes, sin manejo de alimentos y sin capacidad de bloquear calles, los movimientos pierden centralidad.

Pero el fenómeno no se agota en la relación entre el Gobierno y los piqueteros. El dato político más relevante es que la conflictividad no desapareció: se desplazó. Las escenas de violencia en Quilmes y Lanús, dos municipios gobernados por el peronismo bonaerense, son leídas en Balcarce 50 como un espejo incómodo para el kirchnerismo. Allí donde antes las protestas apuntaban al poder central, ahora estallan en territorios propios, administrados por intendentes alineados con La Cámpora o con el gobernador Axel Kicillof.

Ese corrimiento del conflicto revela algo más profundo: la fragmentación del universo de los movimientos sociales y su imbricación con las internas del peronismo. Ya no se trata de una oposición homogénea frente a un gobierno nacional, sino de disputas cruzadas por recursos, espacios de gestión y liderazgo político. Juan Grabois, Emilio Pérsico, Daniel Menéndez y los intendentes del sur del conurbano no forman parte de una misma partitura, aunque compartan una historia común.

Desde el oficialismo interpretan que esa descomposición interna es consecuencia directa de la pérdida de poder material. Sin financiamiento estatal discrecional, las organizaciones comienzan a disputarse entre sí lo poco que queda: convenios municipales, cooperativas, contratos menores. El conflicto ya no es ideológico; es administrativo. Y cuando la política se reduce a la pelea por cajas escasas, la violencia aparece como un síntoma, no como una estrategia.

La Justicia también juega su papel en este escenario. Procesamientos, investigaciones abiertas y denuncias por presunto fraude funcionan como un disciplinador silencioso. Algunos dirigentes optaron por un perfil bajo, conscientes de que el clima de época ya no es tolerante con ciertas prácticas que durante años fueron naturalizadas. La calle, que antes era una herramienta de presión eficaz, hoy parece más un riesgo que una ventaja.

Del otro lado, las organizaciones sociales rechazan esta lectura triunfalista. Sostienen que las movilizaciones cumplieron su objetivo, que lograron frenar iniciativas oficiales y que la estrategia de presión sigue vigente, aunque adaptada a un contexto más adverso. Hablan de reorganización, de nuevas batallas y de una conflictividad que volverá a emerger. Sin embargo, el contraste entre el discurso épico y la realidad de protestas fragmentadas debilita ese argumento.

El trasfondo de todo esto es una interna feroz dentro del peronismo bonaerense. Intendentes que buscan autonomía, corrientes que disputan la conducción partidaria y una ex presidenta sentenciada y con prisión domiciliaria que ya no ordena como antes. En ese marco, los movimientos sociales funcionan como actores secundarios de una pelea mayor. Son, en muchos casos, herramientas de presión en disputas que se juegan más arriba.

La paradoja es evidente: un gobierno que llegó prometiendo dinamitar el sistema político tradicional encuentra en la implosión del poder piquetero una de sus primeras victorias simbólicas. Pero esa victoria no está exenta de riesgos. La conflictividad social no desaparece; muta. Y cuando se desplaza al territorio, a los municipios, se vuelve más imprevisible y más difícil de contener.

Tal vez por eso la satisfacción oficial tenga algo de prematura. Es cierto que diciembre no explotó en las calles del centro porteño. Pero también lo es que el malestar social persiste, aunque ahora se exprese en disputas locales, en internas partidarias y en conflictos de baja intensidad que erosionan la gobernabilidad desde abajo. El poder piquetero puede estar en retirada, pero el conflicto social sigue buscando nuevas formas de manifestarse.

En política, las victorias definitivas son una rareza. Lo que hoy parece un triunfo estratégico puede convertirse mañana en un problema mal diagnosticado. Por ahora, el Gobierno celebra que el espejo del caos no le devuelve su propia imagen, sino la de sus adversarios. Habrá que ver cuánto dura ese reflejo.