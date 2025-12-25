Carrió amplía su denuncia contra la conducción de la AFA y apunta a vínculos políticos y judiciales

Carrió amplió la denuncia contra Tapia por presunto lavado de activos vinculado a una mansión en Pilar.

Apuntó a una “íntima relación” entre Pablo Toviggino y Sergio Massa.

Advirtió sobre maniobras para derivar la causa a juzgados donde podría diluirse.

La propiedad investigada figura a nombre de una jubilada y un monotributista.

La denuncia fue presentada ante la Procelac y apunta a posibles ramificaciones locales e internacionales.

Desde la Coalición Cívica no descartan que el caso derive en una intervención federal.

La ex diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió profundizó en las últimas horas las acusaciones que impulsó junto a Facundo del Gaiso y Matías Yofe, referentes de la Coalición Cívica, contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por presunto lavado de activos. En el centro de la denuncia aparece la compra irregular de una quinta valuada en alrededor de 10 millones de dólares en la localidad bonaerense de Pilar, pero también una trama más amplia que, según la dirigente, involucra vínculos políticos, judiciales y económicos.

Carrió aseguró que el espacio viene reuniendo documentación desde hace tiempo y que la investigación no se limita a un solo hecho. “Estamos analizando las mafias porque tenemos mucha documentación”, sostuvo, al explicar que el foco está puesto tanto en los movimientos de dinero de la AFA en la Argentina como en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde el organismo proyecta una academia de fútbol. En ese marco, también mencionó relaciones con la provincia de Santiago del Estero y denunció presuntos nexos con el narcotráfico, un punto que, según indicó, deberá ser analizado por la Justicia.

Uno de los ejes más sensibles de sus declaraciones fue la advertencia sobre supuestas maniobras para desviar la causa hacia juzgados donde, a su entender, la investigación podría diluirse. Carrió habló de una “operación” para que el expediente termine en Campana o en Santiago del Estero. En el primer caso, afirmó que se trata de una jurisdicción donde “maneja todo Sergio Massa”, a quien acusó de mantener una “íntima relación” con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y principal colaborador de Tapia, especialmente durante el período en que Massa fue ministro de Economía y debía autorizar la salida de dólares. En el segundo caso, apuntó contra la provincia gobernada por Gerardo Zamora, al sostener que existen familiares del mandatario “dentro del sistema judicial”.

Desde la Coalición Cívica, el tono de las advertencias fue aún más lejos. Matías Yofe señaló que la denuncia podría “terminar en una intervención federal” y remarcó la necesidad de avanzar “a paso firme y con documentación respaldatoria”. También denunció que el sistema judicial estaría “infectado de gente afín a Toviggino” y aseguró que el espacio político está exponiendo una trama de la que, según dijo, “nadie quería hablar”.

La denuncia tiene como uno de sus disparadores la existencia de una mansión de 105.000 metros cuadrados en Pilar, valuada en al menos 10 millones de dólares, cuya titularidad formal no coincide con el perfil económico de quienes figuran como propietarios. Facundo del Gaiso describió ese inmueble como “la punta del iceberg” de una investigación más amplia por lavado de activos. Según explicó, la propiedad habría sido adquirida por una sociedad denominada Real Central, encabezada por una jubilada, Ana María Conte, y por Luciano Pantano, un monotributista que además preside la Asociación de Fútbol de Playa dentro de la AFA.

El legislador relató que el seguimiento del caso comenzó hace más de un año, a partir de publicaciones en redes sociales que denunciaban manejos irregulares de dinero vinculados a la dirigencia del fútbol. A partir de allí, dijo, comenzaron a indagar y se toparon con la existencia de la mansión. La presentación judicial fue realizada ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con el objetivo de que se investigue la posible conexión entre la propiedad, Tapia y Toviggino.

Del Gaiso sostuvo que, además de la situación patrimonial, existen testimonios de vecinos que aseguran haber visto a Tapia en el lugar o que atribuyen la propiedad a Toviggino, lo que refuerza el pedido de investigación. En ese sentido, reclamó que se analicen posibles ramificaciones en Miami, en Santiago del Estero y en distintos emprendimientos vinculados al entorno de la AFA. “Hay mucha plata, mucho Poder Judicial y mucha impunidad”, afirmó, al justificar la magnitud de la denuncia.

Con estas declaraciones, Carrió y los referentes de la Coalición Cívica redoblan la presión para que la causa avance y se investiguen a fondo los presuntos vínculos entre la dirigencia del fútbol, el poder político y el sistema judicial, en un expediente que promete escalar en impacto institucional y político.