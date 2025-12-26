Parrilli acusa a Milei de desprecio social y advierte sobre un escenario “peligroso” para la democracia

Parrilli acusó a Milei de desprecio social y de conducir un escenario político peligroso.

Cuestionó el modelo económico por considerarlo una reedición de políticas ya fracasadas.

Denunció una actitud de “crueldad” del Presidente frente al sufrimiento social.

Advirtió sobre una persecución política contra Cristina Kirchner y su entorno.

Alertó sobre riesgos para la democracia y posibles proscripciones electorales.

Criticó la complicidad de sectores empresariales y mediáticos con el Gobierno.

El presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y el rumbo político y económico de su gestión. En declaraciones radiales, el dirigente kirchnerista cuestionó tanto el contenido del modelo impulsado por el Gobierno como el estilo personal del mandatario, al que acusó de “jactarse del desprecio que tiene por el pueblo” y de conducir al país hacia un escenario “muy peligroso” para la convivencia democrática.

Según Parrilli, las políticas económicas actuales no representan una novedad, sino la reedición de esquemas ya aplicados en el pasado con resultados negativos. En ese sentido, enumeró el endeudamiento externo, la desregulación de la economía, la apertura indiscriminada de importaciones y la caída del salario real como elementos centrales de un modelo que, afirmó, “ya fracasó en la Argentina y en otros países”. Para el ex senador, la experiencia histórica demuestra que ese tipo de programas concluyen en crisis sociales profundas y deterioro institucional.

Más allá de las medidas económicas, Parrilli puso el acento en lo que definió como una actitud de “crueldad” por parte del Presidente. A su entender, Milei no solo aplica políticas de ajuste, sino que además construye un discurso que naturaliza el sufrimiento social. “Hace gala de hacer sufrir a la gente, con una actitud de desprecio por la vida y por el ser humano que pocas veces hemos visto”, sostuvo, al tiempo que consideró que esa lógica erosiona valores básicos del sistema democrático.

Uno de los ejes centrales de sus declaraciones fue la denuncia de una supuesta persecución política contra dirigentes opositores, con especial foco en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Parrilli afirmó que el nivel de agresión contra la ex presidenta “superó los límites de lo imaginable” y vinculó esa situación con una serie de hechos que, según su visión, configuran un patrón de hostigamiento. Entre ellos mencionó la falta de avances en la investigación del atentado sufrido por la ex mandataria, la quita de beneficios y presuntas maniobras judiciales que alcanzarían a miembros de su familia.

Desde esa perspectiva, el dirigente sostuvo que el objetivo de estas acciones no sería la competencia política en términos democráticos, sino la eliminación de una alternativa electoral de peso. “No se trata de competir en democracia, sino de eliminar al adversario”, afirmó, y advirtió que este tipo de prácticas ponen en riesgo el pacto democrático construido desde el regreso de la democracia en 1983.

En relación con el futuro político, Parrilli expresó su preocupación por la posibilidad de que los próximos procesos electorales se desarrollen sin igualdad de condiciones. En particular, alertó sobre un escenario de proscripción política de cara a 2027, lo que, a su juicio, implicaría una ruptura con las reglas básicas del sistema democrático argentino. “No es la democracia que construimos en la Argentina”, señaló, remarcando que el pluralismo y la competencia libre son pilares irrenunciables.

Finalmente, el titular del Instituto Patria apuntó contra sectores empresariales, políticos y mediáticos a los que acusó de acompañar y legitimar al actual Gobierno. Citó estudios que describen la existencia de una “élite depredadora” y sostuvo que ese respaldo responde a intereses económicos concretos. No obstante, advirtió que esa alianza podría ser circunstancial y que, cuando el poder deje de resultar funcional a esos intereses, el apoyo podría diluirse.

Las declaraciones de Parrilli se inscriben en un clima de creciente confrontación política y reflejan la profundidad de la grieta que atraviesa al escenario nacional. Con un discurso que combina críticas económicas, denuncias institucionales y advertencias sobre el futuro democrático, el dirigente volvió a plantear un debate que excede la coyuntura y apunta al modelo de país en disputa.