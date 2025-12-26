Villarruel cuestionó la falta de fondos para el Senado y expuso tensiones internas con el Gobierno

Villarruel advirtió que el Senado entrará en déficit a partir de diciembre pese a una gestión austera.

La Vicepresidenta cuestionó la falta de partidas en ciertos incisos del presupuesto, algo inédito para la Cámara alta.

El reclamo apunta especialmente a la ausencia de fondos en “Bienes de Uso” y “Bienes de Consumo”.

Desde el Gobierno aseguran que se trata de una readecuación administrativa y prometen corregir la situación.

La comparación con Diputados expuso diferencias internas dentro del Congreso y del oficialismo.

La inauguración de un oratorio en el Senado sumó un gesto político hacia la Iglesia en medio de tensiones con el Presidente.

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, expresó su malestar por la situación presupuestaria de la Cámara alta y lanzó críticas al Gobierno nacional por la falta de fondos asignados, en un gesto que volvió a dejar al descubierto tensiones dentro del oficialismo. Las declaraciones se produjeron en la antesala de las fiestas de fin de año, durante una actividad institucional en el Congreso, y estuvieron acompañadas por advertencias concretas sobre el equilibrio financiero del Senado.

En diálogo con periodistas acreditados, Villarruel sostuvo que la Cámara comenzará a registrar déficit a partir de diciembre, pese a haber llevado adelante una administración austera. “A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, afirmó, al cuestionar la ejecución de las partidas presupuestarias asignadas al Senado. El planteo no fue menor: según explicó, se trata de una situación inédita en la historia reciente del cuerpo legislativo.

Uno de los ejes centrales del reclamo apunta a la diferencia en el trato presupuestario entre ambas cámaras del Congreso. Villarruel remarcó que nunca antes el Senado había quedado sin recursos en determinados incisos, especialmente cuando la Cámara de Diputados sí cuenta con partidas reconocidas. “No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos, máxime cuando Diputados sí lo tiene reconocido”, subrayó, marcando una comparación directa con la cámara que preside Martín Menem.

De acuerdo a lo que trascendió desde el entorno del Senado, el problema se concentra particularmente en los rubros de “Bienes de Uso” y “Bienes de Consumo”, que quedarían sin financiamiento disponible. Esto implicaría dificultades para afrontar gastos básicos de funcionamiento, mantenimiento e infraestructura, una situación que desde la Cámara alta aseguran haber advertido con antelación al Poder Ejecutivo.

Desde el Gobierno nacional, en tanto, buscaron bajar el tono del conflicto. Fuentes oficiales señalaron que la falta de recursos responde a un proceso de readecuación de partidas y que el problema sería subsanado a través de decisiones administrativas. Sin embargo, admitieron que el Presupuesto 2026 no puede ser modificado formalmente, por lo que cualquier solución dependerá de reasignaciones internas y de la voluntad política para destrabar los fondos necesarios.

Las declaraciones de Villarruel se dieron luego de la inauguración del Oratorio Santa María Antonia de San José “Mamá Antula” en el Senado, un acto cargado de simbolismo. La ceremonia incluyó una bendición encabezada por el obispo auxiliar de Buenos Aires, Pedro Cannavó, y contó con la presencia del nuncio apostólico, Miroslaw Adamczyk. Tras el evento, la vicepresidenta destacó que el oratorio será “un espacio de recogimiento y fe” dentro del Congreso.

El gesto no pasó desapercibido en el plano político. En un contexto de vínculos fríos entre el presidente Javier Milei y la Iglesia Católica, la inauguración fue interpretada como un guiño hacia los sectores eclesiásticos y como una señal de identidad propia por parte de Villarruel, quien mantiene una relación distinta con la Conferencia Episcopal. La combinación de reclamos presupuestarios y gestos simbólicos refuerza la percepción de una vicepresidenta que busca marcar agenda y autonomía dentro del esquema de poder.

Más allá del trasfondo religioso, el reclamo por los fondos vuelve a poner sobre la mesa las tensiones internas del Gobierno, especialmente en lo referido a la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. La advertencia sobre un Senado en déficit no solo tiene implicancias administrativas, sino también políticas, en un año atravesado por ajustes, recortes y un fuerte control del gasto público. En ese marco, la voz de Villarruel suma un nuevo capítulo a un oficialismo que, puertas adentro, muestra fisuras cada vez más visibles.