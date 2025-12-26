Un año récord para la Corte Suprema: más sentencias, procesos modernizados y un salto digital en la Justicia

La Corte Suprema dictó casi 15.700 sentencias y resolvió unas 28.900 causas en 2025.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró 2025 con un dato que marca un hito en su historia reciente: el dictado de casi 15.700 sentencias y la resolución de alrededor de 28.900 causas a lo largo del año. La cifra no solo constituye un récord absoluto para el Máximo Tribunal, sino que también consolida una tendencia de crecimiento sostenido en la productividad judicial que se viene registrando desde 2022.

Según la información difundida por la propia Corte, el incremento en la cantidad de decisiones fue progresivo y constante. En 2022 se habían dictado poco más de 8.000 sentencias; en 2023, algo más de 10.000; en 2024, alrededor de 12.500; y en 2025 se alcanzó el número más alto desde la creación del tribunal. Traducido a ritmo de trabajo, el dato implica un promedio cercano a las 600 causas resueltas por semana, un volumen que da cuenta de un esfuerzo institucional significativo.

Desde el tribunal explicaron que este resultado fue posible gracias a un trabajo interno orientado a la mejora de procesos, que involucró no solo a los ministros de la Corte, sino también a los equipos técnicos, secretarías y áreas letradas. La estrategia se apoyó en una dinámica de trabajo mancomunada e interdisciplinaria, con el objetivo de reducir tiempos, optimizar circuitos administrativos y dar mayor previsibilidad al trámite de los expedientes.

En paralelo al aumento de la producción jurisdiccional, la Corte profundizó durante el año una agenda de modernización administrativa y tecnológica. Entre los cambios destacados se encuentran la revisión del régimen de contrataciones, la ampliación y consolidación del uso del expediente digital y la reorganización de los circuitos internos para la circulación de causas. A esto se sumó la implementación de subastas electrónicas judiciales, una herramienta que apunta a mejorar la transparencia y la eficiencia en los procesos de ejecución.

Estos avances no se limitaron al ámbito estrictamente interno del tribunal. En un plano más amplio, con impacto federal, a fines de abril de 2025 la Corte puso en funcionamiento Justicia.Ar, una plataforma digital que unifica y centraliza, por primera vez en la historia del país, información de todo el sistema judicial argentino. El portal integra datos de la Corte Suprema, los poderes judiciales provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y fortalecer la transparencia institucional.

Justicia.Ar ofrece acceso directo a novedades institucionales de los distintos poderes judiciales, directorios para la consulta de causas y sentencias en cada jurisdicción, listados actualizados de autoridades judiciales y una explicación clara de cómo se articula el sistema judicial en su conjunto. Además, incluye un glosario jurídico pensado para acercar el lenguaje del derecho a la ciudadanía y reducir las barreras de comprensión.

A pocos meses de su lanzamiento, la plataforma ya muestra indicadores de uso relevantes: más de 200.000 usuarios registrados y alrededor de 370.000 páginas vistas. Desde la Corte destacan que estos números reflejan una demanda concreta de información judicial centralizada y confiable, y anticipan que el portal continuará ampliando funcionalidades durante el próximo año.

El balance de 2025 deja así una doble lectura. Por un lado, el récord de sentencias dictadas refuerza la imagen de un tribunal enfocado en reducir el stock de causas y mejorar sus tiempos de respuesta. Por otro, la apuesta por la digitalización y la apertura de datos señala un cambio estructural en la forma en que la Justicia se vincula con la sociedad. En un contexto de alta demanda social sobre el funcionamiento del Poder Judicial, la Corte cerró el año mostrando números, procesos y herramientas que buscan dar respuesta a ese desafío.