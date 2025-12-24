Ampliaron el presupuesto para la Caja de Jubilaciones y promulgaron la prorroga parcial de la emergencia en seguridad

Por decreto Nro. 3287 del 23 de diciembre, el Poder Ejecutivo de Santa Fe amplió las partidas presupuestarias destinadas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia por más de 129 mil millones de pesos.

Según se plantea en los considerandos, "los mayores ingresos previstos derivan de la aplicación de las políticas salariales dispuestas para el sector activo en el presente año".

Tales modificaciones, se plantea, "surgen como consecuencia de las mayores erogaciones que implican el traslado al sector pasivo de las políticas salariales mencionadas, así como de la incorporación de nuevos beneficios en los regímenes que administra la Caja".

Asimismo, se estipula que se requiere "adecuar el cálculo de recursos y erogaciones, como consecuencia de registrarse una mayor recaudación de recursos propios de libre disponibilidad respecto de los montos previstos en el Presupuesto vigente, ampliando las respectivas partidas de erogaciones del Organismo Previsional".

Y se plantea que "se hace necesaria la adecuación de las partidas correspondientes a gastos en personal, conforme las reales necesidades del Organismo y atendiendo al análisis de lo que se proyecta erogar al 31 de diciembre de 2025".

Resolución

Tras tomar intervención en el trámite la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Caja de Jubilaciones y sin hallarse objeciones ni de parte del organismo ni del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se autorizó la ampliación de partidas por la cifra exacta de 129.046.652.000 pesos.

El decreto lleva la firma de los ministros de Trabajo, Roald Báscolo; y de Economía, Pablo Olivares.

Promulgación

En otro orden, también con fecha 23 de diciembre, mediante decreto Nro. 3281, el Poder Ejecutivo promulgó la ley Nro. 14.429. Se trata de la norma que prorroga parcialmente la Ley de Emergencia en materia de Seguridad Pública en la provincia.

La norma, sancionada recientemente por la Legislatura, permite mantener en vigencia la posibilidad de que los policías retirados de la fuerza y que decidieron reincorporarse a la institución– unos 86 uniformados- bajo el paraguas jurídico de la Ley de Emergencia, puedan permanecer como personal activo. De lo contrario, deberían volver a la situación de pasivos.

La ley de emergencia en materia de seguridad pública fue promovida por el gobierno provincial prácticamente desde que comenzó la gestión de Maximiliano Pullaro. Se prorrogó al cabo de un año de manera automática, y vencía en el corriente mes de diciembre.

Frente a ello, las autoridades del Ministerio de Seguridad entendieron que ya no era necesaria la norma para los aspectos que permiten abreviar procedimientos administrativos para compras y licitaciones, por ejemplo, pero sí para el ítem mencionado sobre recursos humanos. Así se sugirió desde el Ejecutivo y la Legislatura convalidó la propuesta de la prórroga parcial.

