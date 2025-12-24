Pullaro: "Que esta Navidad nos encuentre con más esperanza, más trabajo y más ganas de seguir construyendo una provincia mejor"POLÍTICAAgencia de Noticias del Interior
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, envió un mensaje navideño a la población desde el árbol navideño de la ciudad de Esperanza.
A través de un video en redes sociales, Pullaro expresó: "Quiero mandarles un abrazo grande a cada santafesino y santafesina. Que sea un momento de encuentro, de paz y de compartir con la familia y los seres queridos". Además, compartió su deseo para el 2026: "Que nos encuentre con más esperanza, más trabajo y más ganas de seguir construyendo una provincia mejor entre todos. Feliz Navidad".
El gobernador, mientras se encontraba en Esperanza, destacó la localidad como la primera colonia agrícola organizada y envió un mensaje de aliento a los ciudadanos: "Les deseo que la pasen muy bien".
