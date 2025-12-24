El mensaje del Intendente Viotti: “Es fundamental aferrarse a la familia, que es lo más importante"

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, envió un mensaje navideño desde su hogar, acompañado por sus hijas mellizas, en el que expresó sus deseos de bienestar para la comunidad rafaelina.

Viotti enfatizó la importancia de celebrar en familia y de aprovechar la Nochebuena para reflexionar sobre el año que concluye. “Deseo a todos una feliz Navidad y Nochebuena. Espero que esta noche puedan disfrutar en familia, como nosotros lo haremos. Es un momento para agradecer lo bueno, a pesar de las dificultades, y enfocarnos en lo positivo”, afirmó.

El intendente también destacó el valor de los afectos: “Es fundamental aferrarse a la familia, que es lo más importante. Debemos ser agradecidos y apoyarnos en quienes queremos”.

Finalmente, envió un saludo especial a toda la comunidad: “Les deseo de corazón una feliz Nochebuena y una feliz Navidad”.