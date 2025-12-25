Calvo realizó un balance anual en un encuentro con medios de comunicación de Rafaela y zona

El senador provincial Alcides Calvo, acompañado por Bárbara Chivallero y su equipo de trabajo, se reunió en el campo de deportes de la Asociación Bancaria de Rafaela con periodistas y directivos de medios de comunicación de Rafaela, Sunchales, San Vicente, Porteña y otras localidades del departamento Castellanos. El encuentro tuvo como objetivo realizar un balance y cierre del año legislativo y de gestión 2025.

Durante el evento, se rindió homenaje a los periodistas fallecidos en 2025: Félix “Lolo” Bauducco, Alcides Castagno, Marcelo José Ramello y Adrián Gerbaudo, recordando su legado en el periodismo local y regional.

En la jornada, Calvo entregó la Declaración de Interés por parte de la Cámara de Senadores de Santa Fe a Marcelo “Bocha” Muriel, reconociendo sus 42 años de trayectoria en el periodismo deportivo y su compromiso con la comunidad de Rafaela.

También se destacó el trabajo de Gisela Trucco, quien se ha dedicado a capacitaciones pedagógicas y deportivas, así como su trayectoria como árbitra en competiciones nacionales e internacionales. Por su parte, Yael Falcón Pérez recibió reconocimiento por su destacada labor en el arbitraje de fútbol.

Calvo expresó su orgullo por compartir este momento y resaltó la importancia del trabajo periodístico en la comunidad, afirmando que los medios son esenciales para informar de manera transparente y honesta. Finalmente, hizo un llamado a un nuevo año lleno de optimismo para todos.