El saludo de Chiqui Tapia a Rosario Central por sus 136 años

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, felicitó a Rosario Central en Twitter por el 136° aniversario del club, en medio de la controversia que rodea su reciente coronación como campeón de Liga.

Tapia dirigió sus saludos a Gonzalo Belloso, Carolina Cristinziano, la Comisión Directiva y los simpatizantes del club, destacando la importancia de la efeméride. Su mensaje se produce tras una decisión del Comité Ejecutivo de la AFA, que, sin votación formal, proclamó a Rosario Central campeón por haber acumulado la mayor cantidad de puntos en la tabla anual de la temporada. Esta medida ha generado un rechazo significativo en el ámbito del fútbol argentino.

A pesar de las críticas, la AFA mantenía su resolución y ordenó que Estudiantes de La Plata hiciera el tradicional pasillo de campeón a Rosario Central durante su encuentro de octavos de final en Santa Fe. Este gesto provocó más polémica, ya que, en una imagen que se volvió viral, los jugadores de Estudiantes realizaron el pasillo de espaldas en señal de disconformidad. El partido terminó con una victoria para Estudiantes por 1 a 0, gracias a un gol del colombiano Edwin Cetré, marcando el inicio de su camino hacia el título en el Torneo Clausura, el cual obtuvieron el 13 de diciembre.