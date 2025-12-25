El duro informe de la federación inglesa de fútbol contra el Cuti Romero

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha presentado formalmente una acusación contra el defensor argentino Cristian “Cuti” Romero tras su expulsión en el partido que el Tottenham perdió 2-1 ante el Liverpool en la Premier League. La gravedad de los términos de la acusación podría resultar en un castigo más severo de lo inicialmente esperado.

El comunicado de la FA sostiene que Romero actuó de manera impropia al no abandonar el campo de juego rápidamente y al comportarse agresivamente hacia el árbitro tras recibir la tarjeta roja en el minuto 93. Además de la acusación de "conducta agresiva", se le atribuye el entorpecimiento del desarrollo del juego.

El futbolista ya está sujeto a una suspensión automática para el próximo partido del Tottenham contra el Crystal Palace. Sin embargo, podría enfrentar más sanciones si prosperan los cargos adicionales. La FA ha establecido que Romero tiene plazo hasta el 2 de enero para presentar su defensa.

La expulsión de Romero se produjo en un momento crítico del encuentro, dejando al Tottenham con solo nueve jugadores, ya que su compañero Xavi Simons también había sido expulsado previamente. El entrenador del Tottenham, Thomas Frank, criticó la decisión arbitral y tuvo que intervenir para que Romero abandonara el campo, tras un incidente de enojo del jugador.

Con esta derrota, el Tottenham se encuentra en una complicada decimocuarta posición en la tabla. Romero, que ya acumula siete tarjetas amarillas en la temporada, podría perderse más partidos si la FA decide aumentar su suspensión. Después del choque contra el Palace, el equipo se medirá ante Brentford el 1 de enero, recibirá a Sunderland el 4 y enfrentará a Bournemouth el 7.

Si su defensa no es exitosa, la sanción podría prolongarse, lo que representaría un golpe significativo para el equipo londinense en un momento decisivo de la temporada.