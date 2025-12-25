La familia de Christian Petersen rompió el silencio

La familia de Christian Petersen, el reconocido chef de 56 años, rompió el silencio sobre su estado de salud tras más de diez días de internación. Petersen sufrió una descompensación el 12 de diciembre mientras descendía del volcán Lanín, en Neuquén, durante una actividad recreativa. Inicialmente recibió atención en el Hospital de Junín de los Andes y fue trasladado posteriormente al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde fue diagnosticado con falla multiorgánica.

La noticia de su estado se conoció casi una semana después del incidente, a través de un comunicado conjunto de las autoridades sanitarias. La familia esperó hasta el 24 de diciembre, en ocasión de Navidad, para expresar su gratitud mediante un mensaje en la cuenta de Instagram del chef.

En el comunicado, la familia indicó que Petersen ingresó al hospital tras experimentar un estrés físico excesivo durante su ascenso, lo que provocó un serio cuadro cardiológico. Agradecieron el profesionalismo de los hospitales que lo atendieron y señalaron que la condición del chef evoluciona aunque sigue siendo delicada.

Finalizaron el mensaje agradeciendo el apoyo y los mensajes de cariño recibidos, pero no proporcionaron detalles adicionales sobre su estado actual.