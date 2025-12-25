El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram

La reciente decisión de Evangelina Anderson e Ian Lucas de dejar de seguirse mutuamente en Instagram ha generado especulaciones sobre su relación. Desde supuestas discusiones hasta un posible regreso de Anderson con su exmarido, Martín Demichelis, las teorías han surgido en las redes sociales.

Todo comenzó en el cumpleaños de una de las hijas de Anderson con Demichelis. La adolescente compartió en sus historias una foto familiar que la modelo reposteó, lo que muchos interpretaron como un indicio de buena relación entre ambos padres. Sin embargo, se reporta que su divorcio aún no se ha cerrado debido a una propiedad en Múnich.

Pocas horas después del reposteo, Anderson dejó de seguir a Lucas, quien, por su parte, continuaba siguiéndola. Esta asimetría avivó las especulaciones sobre una posible disputa entre ellos. Sin embargo, poco después, Ian Lucas también optó por el unfollow. Esto llevó a ciertos medios a inferir que Anderson podría haber retomado su relación con Demichelis.

La situación escaló cuando Karina Iavícoli, conductora de Infama (América TV), contactó a Anderson para aclarar el asunto. En una sorprendente respuesta, la modelo explicó que el unfollow fue un "experimento" para ver cómo reaccionaban los medios, lo que dejó a muchos atónitos.

Tras la revelación, ambos se volvieron a seguir en Instagram casi de inmediato, desmintiendo las versiones de ruptura. Además, Anderson compartió imágenes en sus historias que reforzaron la idea de que su vínculo con Lucas permanece intacto, incluyendo una publicación en bikini acompañada de la canción "Julieta & Romeo", interpretada por el propio Lucas.

Este episodio demuestra cómo, en el mundo del espectáculo, un simple gesto en redes sociales puede desatar una ola de especulaciones, aunque en este caso haya sido nada más que un juego.