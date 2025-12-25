¿El mejor trabajo del mundo?

La empresa británica The Liquor Lab busca un "probador de cócteles oficial" que se dedicará a evaluar nuevas bebidas durante un año. El seleccionado recibirá un pago de 283 dólares y un suministro anual de cócteles gratuitos entregados en su hogar.

Esta oportunidad está disponible únicamente para residentes del Reino Unido mayores de 18 años. The Liquor Lab, conocida por sus bares móviles para eventos, busca candidatos que brinden reseñas sobre sus productos.