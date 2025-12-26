Pullaro dispone de 800 millones de dólares para obras públicas y enfrenta desafíos políticos

El gobierno de Santa Fe celebró la obtención de 800 millones de dólares en Wall Street, no solo por la importante inyección de fondos para proyectos de obra pública, sino también como parte de una estrategia política para los dos últimos años de mandato del gobernador Maximiliano Pullaro.

Estas inversiones asegurarán recursos para proyectos energéticos, mejoras en rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales, elementos claves para el desarrollo de la provincia. Pullaro enfatizó que este financiamiento permitirá avanzar en la política de obra pública hasta 2027, sin depender del contexto político y económico nacional e internacional.

El presupuesto para 2026, recientemente aprobado por el Senado, prevé un gasto de capital de 1.912 millones de pesos, de los cuales los 800 millones de dólares representan aproximadamente 1.161 millones de pesos al tipo de cambio actual. Además, se agregarán créditos de organismos internacionales, lo que ampliará el margen de acción presupuestaria y ayudará a liberar fondos para otras áreas, como la política salarial.

Sin embargo, el desafío del gobierno se centra en el sector público. Un gran número de empleados estatales que apoyó a Pullaro en 2023 ahora se siente descontento por limitaciones salariales y reformas previsionales. Según el presupuesto, hay 148.921 cargos en la administración provincial, de los cuales más de 122.500 corresponden a Educación, Seguridad y Salud, sectores particularmente sensibles.

Este descontento se refleja en la reciente caída de votos del gobernador en las elecciones, donde no logró alcanzar los 500 mil sufragios, en contraste con los más de un millón que recibió en las elecciones anteriores. El aumento del ausentismo y el crecimiento de nuevas alternativas políticas también han impactado en la base electoral de Pullaro.

Ante este panorama, el futuro de la gestión de Unidos dependerá de su capacidad para utilizar la inyección de fondos para mejorar las condiciones salariales y reconquistar a sus votantes descontentos. Las negociaciones paritarias que comenzarán en febrero serán clave para determinar el rumbo.

El enfoque de Pullaro se ha centrado en mantener el control fiscal y administrar eficientemente los recursos, algo que ha implicado decisiones difíciles. La reciente ley tributaria también refleja esta búsqueda de autonomía y estabilidad fiscal, un aspecto que el gobierno considera esencial para fortalecer su posición frente a la administración nacional.