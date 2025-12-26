Se inundó la Muni y hoy se trabaja a "media maquina". ¿A nadie se le ocurrió laburar ayer para dejar todo en orden?

Hasta la Municipalidad se inundó, y eso que solo llovieron 90 milímetros. No podemos imaginar qué hubiera pasado si la lluvia hubiera sido el doble. ¿Cómo podemos pretender que estos muchachos solucionen los problemas de la gente si, en realidad, en su propia casa no pueden encontrar las soluciones? Lo concreto es que hoy se va a trabajar a media máquina; nadie tuvo la capacidad de hacer que ayer todos los responsables se pusieran manos a la obra y dejaran todo listo para que hoy se trabaje con normalidad. La mediocridad sigue siendo el sello distintivo de una administración fallida.

La Municipalidad de Rafaela informó que, debido al ingreso de agua ocurrido en la noche del miércoles en el subsuelo del edificio municipal, este viernes 26 no habrá atención al público en las dependencias ubicadas en ese sector.

Se aclara que la Municipalidad no permanecerá cerrada, sino que la medida alcanza únicamente a los servicios que funcionan en el subsuelo.

La atención al público en el subsuelo se retomará con normalidad a partir del lunes 29.