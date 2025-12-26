El maleficio que debe romper la selección

La Selección Argentina de fútbol enfrenta un histórico desafío en el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Desde su última consagración, el equipo ha perdido el partido inaugural en cada Copa del Mundo siguiente en la que ha participado como campeón vigente. Esta racha negativa comenzó en 1982, cuando Argentina perdió 1-0 ante Bélgica en su debut en el Mundial de España.

El 16 de junio, la Albiceleste iniciará este nuevo campeonato enfrentando a Argelia en el Grupo J, con la intención de romper este ciclo adverso. Según datos de la Agencia Noticias Argentinas, los antecedentes no son favorables. En 1990, Argentina cayó 1-0 contra Camerún en su primera presentación del Mundial de Italia, pero logró recuperarse y llegar a la final, donde fue derrotada por Alemania Federal.

En el Mundial de Qatar 2022, la Selección también sufrió un descalabro, al perder 2-1 frente a Arabia Saudita en su debut. La importancia del encuentro ante Argelia trasciende lo estadístico; es vital para la moral del equipo y su objetivo de escribir una nueva historia en los mundiales.