El inesperado acuerdo multianual que firmó Verstappen con Mercedes

En un año marcado por rumores sobre una posible salida de Max Verstappen de Red Bull Racing hacia Mercedes en Fórmula 1, el piloto neerlandés terminó la temporada a solo dos puntos de conquistar su quinto título mundial. Sin embargo, un nuevo capítulo se ha abierto con la firma de un acuerdo multianual entre Verstappen Racing, su escudería de GT3, y Mercedes.

Este viernes 26 de diciembre, se anunció que el equipo de Verstappen utilizará el Mercedes-AMG GT3 en las temporadas 2026 y siguientes para participar en la Sprint Cup y la Endurance Cup del World Challenge Europe. Con este acuerdo, Verstappen Racing abandona su alianza anterior con Aston Martin.

El futuro de Max Verstappen en este nuevo entorno automovilístico no está claro, pero no es descabellado imaginarlo compitiendo en estos coches en el futuro, especialmente tras su experiencia con Ferrari, donde participó en competiciones para obtener la superlicencia necesaria para las 24 horas de Nurburgring, Daytona y Le Mans.

Para la Endurance Cup de 2026, los pilotos oficiales serán Chris Lulham, con quien Verstappen compartió auto en Nurburgring, y Jules Gounon. Además, el español Daniel Juncadella, con amplia experiencia en Mercedes-AMG, se unirá al equipo, desempeñando un papel crucial en el desarrollo del nuevo vehículo y su rendimiento en estas competiciones.