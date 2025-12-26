El curioso emprendimiento que tiene el futbolista colombiano que será refuerzo de Boca

El futbolista colombiano Marino Hinestroza está cerca de convertirse en el primer refuerzo de Boca Juniors en este mercado de pases, con su llegada pendiente de algunos detalles administrativos. Su fichaje ha sorprendido a los hinchas, no solo por su talento en la cancha, sino también por su faceta como emprendedor.

Hinestroza es propietario de "La Favela", una joyería ubicada en un centro comercial de Cali, Colombia, que ofrece piezas exclusivas como cadenas, pulseras, aros y dijes. El negocio, que ha acumulado miles de seguidores en redes sociales desde su apertura hace pocos meses, garantiza de por vida las piezas elaboradas en oro de 18 quilates. Además, realiza envíos tanto a nivel nacional como internacional.

El futbolista personaliza la selección de los productos y promueve la joyería en redes sociales. En un video, invita a los clientes: "Es una joyería muy personal, con estilos únicos".

La relación entre el fútbol y su negocio se evidenció en un sorteo de una camiseta de Atlético Nacional, club que Hinestroza dejará para unirse a Boca Juliors.

Recientemente, el jugador compartió en Instagram imágenes con símbolos que han despertado la expectativa entre los seguidores del Xeneize, sugiriendo que su llegada es inminente. A sus 23 años, Hinestroza ha recorrido un camino profesional que incluye pasos por Orsomarso, América de Cali, Pachuca, Columbus Crew y Atlético Nacional.