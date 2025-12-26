Un cambio en una agencia clave del gobierno nacional con implicancias directas para Santa Fe

El 24 de diciembre y a través del Boletín Oficial, el gobierno nacional designó a la nueva titular de la Agencia de Bienes del Estado (AABE), luego de la renuncia de Nicolás Pakgojz quien asumió una banca en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En su lugar, la administración de Javier Milei puso en funciones a Tania Alejandra Yedro, quien ya se desempeñaba en la citada agencia. Así lo establece el decreto 919/2025, publicado en el Boletín Oficial, con firma del propio presidente y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Hasta la fecha, Yedro se desempeñó como directora nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios, oficina dependiente de la AABE. Con este cambio, la funcionaria tomó las riendas de la agencia que vela por los destinos de tierras e inmuebles propiedad del Estado Nacional en todo el territorio.

Implicancias en Santa Fe

Este cambio en la dirección impacta en los intereses de la ciudad de Santa Fe de concretar proyectos en dominios de Nación, algunos de ellos con destino de subasta pública tal lo anunció la propia AABE y aparece como “futura” en el sitio web oficial.

Se trata de los terrenos detrás de la Estación Belgrano, un lote en el norte de la ciudad capital, cercano a Av. French y una franja importante sobre el límite norte de barrio Guadalupe, predio que décadas atrás se pensó para construir una circunvalación.

El “patio trasero” de la ex estación de trenes de barrio Candioti es motivo de interés para la ciudad de Santa Fe porque existen proyectos urbanísticos, de desarrollos inmobiliarios y de espacios públicos para transformar una zona importante de la ciudad capital.

Conocidas las intenciones del gobierno de subastar este predio, la gestión de Juan Pablo Poletti presentó un proyecto para transformar la zona. Se sucedieron sendas reuniones con funcionarios nacionales, incluso el propio Pakgojz visitó la ciudad y conoció de primera mano los intereses santafesinos.

A fines de 2024 se firmó un convenio marco para avanzar en la urbanización. Según el acuerdo, la mitad de las tierras serán destinadas a espacios públicos en manos de la ciudad, junto a la apertura de calles y la construcción del bulevar Vélez Sársfield. Asimismo, se ratificó la exclusión del edificio central de la Estación Belgrano del proceso de subasta pública.

Con el año electoral en marcha, las negociaciones y los debates públicos quedaron relegados y ahora ocurrió este cambio de mando; lo que necesariamente implicaría un reacomodamiento de las gestiones con la nueva administración.

Sobre los otros terrenos no se han hecho público proyectos, mismo presente para el edificio del Correo Argentino, ubicado sobre la Av. 27 de Febrero de cara al puerto. Un inmueble invaluable desde el punto de vista no sólo económico, sino que histórico y arquitectónico, que ve pasar los años en el olvido.

Ejemplo cercano

La postura del gobierno nacional quedó clara desde el inicio de la gestión libertaria. Desprenderse de terrenos ociosos u obras inconclusas por la administración peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Un ejemplo fue lo ocurrido días atrás con un proyecto edilicio enmarcado dentro del plan Procrear que quedó abandonado en el Parque Federal.

Según consta en la Resolución 499/2025 del Ministerio de Economía de la Nación, en su Art. 1°, se autoriza a la “convocatoria mediante el procedimiento de Subasta Pública N° 504-0003-SPU25 para la venta del inmueble denominado predio “Parque Federal” ubicado en Av. Belgrano 5000, entre calles Padilla y Agustín Delgado, Ciudad de Santa Fe”.

El documento indica que la superficie de mensura consta de 6.418,47 m2 y fue cotizada en un valor de base de venta en $ 5.291.500.000 o US$ 3.649.310,34, tomando como referencia el tipo de cambio del Banco Nación $/US$ 1.450.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.